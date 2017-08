Orbán: ‘Juncker moet meebetalen aan grensbewaking Hongarije’

De Hongaarse premier Viktor Orbán wil dat de Europese Unie meebetaalt aan het hek aan de Hongaarse grens. Die rekening kan oplopen tot 400 miljoen euro.

Dat meldt persbureau Reuters. De stafchef van de Hongaarse regering, Janos Lazar, maakte dit bekend. Volgens Lazar is het tijd dat de Europese Unie over de brug komt, omdat de Hongaren de Servische en de Kroatische grens bewaken.

De Hongaarse grens wordt bewaakt door militairen en politie-eenheden, en Orbán liet tijdens de vluchtelingencrisis een hek bouwen. ‘Hongarije beschermt alle burgers uit de Europese Unie voor de massale komst van illegale immigranten.’

‘Brussel meet met twee maten’

Volgens Lazar is het redelijk als daar een vergoeding tegenover staat. Griekenland, Italië en Bulgarije krijgen volgens Hongarije financiële steun van de EU, om illegale migratie tegen te gaan. ‘We kunnen niet met twee maten gaan meten,’ zegt Lazar, daarmee doelend op de gewenste vergoeding voor de Hongaarse grensbewaking.

De Hongaarse regering werkt aan een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Daarin zal Orbán Brussel vragen om een bedrag rond de 400 miljoen euro.

Vluchtelingendeal

Hongarije wilde eerder geen vluchtelingen opnemen uit kampen in Griekenland en Italië. De Europese Commissie begon daarover een inbreukprocedure, om de Hongaren te dwingen. In 2015 spraken de EU-lidstaten af om 150.000 vluchtelingen in Italiaanse en Griekse kampen te verdelen. Hongarije, Slowakije, Polen en Tsjechië voelen niets voor dit plan.