‘Italië maakte geheime migrantendeal met mensensmokkelaars’

De Italiaanse regering werkt samen met mensensmokkelaars om de migratie uit Libië stop te zetten. Dat meldt de Belgische krant de Standaard. De Italiaanse geheime dienst zou mensensmokkelaars in Libië betalen om de overtocht van migranten naar de Italiaanse kust een halt toe te roepen.

Dinsdag meldde de Amerikaanse Washington Post al dat Italië en Libische regering in Tripoli een deal hebben gesloten met milities die in het Libische kustgebied actief zijn. De Europese Unie betaalde de regering van Ferraz Al-Serraj, die slechts een deel van Libië in handen heeft, miljoenen euro’s om de migratie een halt toe te roepen. Resultaten bleven uit. Totdat eind juli het aantal migranten dat de Italiaanse kust bereikte implodeerde. Waar er in augustus 2016 meer dan 21.000 migranten uit Libië naar Italië voeren, zijn dat er dit jaar slechts 2.900.

Spectaculaire daling

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) verdronken er afgelopen 22 dagen geen migranten op zee. Italië wijt dit enerzijds aan de maatregelen die het land nam, door restricties op te leggen aan hulporganisaties op zee, anderzijds aan de Libische kustwacht, die actief patrouilleert naar rubberen bootjes.

Onzin, zegt migratie-expert Mattia Toaldo tegen de Standaard. ‘Alle bronnen die ik ter plaatse heb gecontacteerd, bevestigen dat de smokkelaars van kant zijn veranderd in ruil voor Italiaans geld.’ De rubberen bootjes die voorheen de Middellandse zee op werden gestuurd, blijven nu aan wal. De Standaard heeft vier bronnen die dit verhaal bevestigen.

Vijf miljoen voorschot

Volgens een bron van de Standaard betaalde de Italiaanse regering vijf miljoen aan voorschot aan een groep mensensmokkelaars, die zichzelf Brigade 48 noemt. Dit bedrag zou een voorschot zijn, waarna gekeken wordt of de mensensmokkelaars woord houden en de migratie daalt. Problematisch is dat de smokkelaars zich met dit geld kunnen bewapenen, en hun macht kunnen uitbreiden aan de Libische kust. De mensensmokkelaars zijn uitermate gewelddadig.

Een structurele oplossing biedt het ook niet. Volgens de IOM verblijven er ongeveer 1 miljoen migranten in Libië, waarvan de helft naar Europa wil. De mensensmokkelaars kunnen de migrantenstroom desgewenst op gang brengen, waarmee ze Italië het mes op de keel zetten. Italië ontkent dat het een afspraak heeft met mensensmokkelaars.