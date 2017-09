Duitse minister waarschuwt voor komst 300.000 nareizigers

Na de migratiecrisis in 2015, toen Duitsland meer dan een miljoen vluchtelingen uit vooral het Midden-Oosten opnam, dreigt opnieuw de komst van een groot aantal migranten. Het aantal nareizigers ligt zo hoog, dat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière (CDU) de tijdelijke stop op gezinshereniging wil verlengen.

Dat schrijft het Britse dagblad Financial Times. De Maizière wil het aantal gezinsherenigingen de komende tijd beperken, om een nieuwe grote instroom van migranten te voorkomen. De verwachting is dat er in Duitsland de komende jaren nog tussen de 200.000 en 300.000 migranten recht hebben op asiel, in het kader van gezinshereniging. Het ministerie baseert die cijfers op het aantal statussen dat al werd verleend aan migranten die zich bij hun gezin willen voegen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil over de stop op gezinsherenigingen voorlopig geen uitspraak doen. Ze wil de kwestie over de verkiezingen op 24 september heen tillen en wachten met verdere besluitvorming tot 2018.

Verkiezingen in Duitsland

Migratie is in de Duitse verkiezingen een heikel punt. De rechtse Alternative für Deutschland (AfD) gaat de Bondsdagverkiezingen in met het standpunt dat gezinshereniging voor migranten moet worden verboden, omdat de Duitse verzorgingsstaat die last niet kan dragen. Ook wil de AfD dat Syrische vluchtelingen teruggaan als de oorlog voorbij is. De AfD staat nu op 8 procent in de peilingen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel moet zich in de campagne verantwoorden voor haar uitspraak ‘Wir schaffen das’, waarmee ze precies twee jaar geleden de Duitse grenzen open zette voor migranten. Afgaand op de peilingen zal Merkel de verkiezingen winnen: op dit moment heeft ze een ruime voorsprong op de SPD. Volgens de peilingen zou Merkels CDU ongeveer 38 procent halen.