Erdogan: aanklacht Amerika tegen lijfwachten ‘grof schandaal’

De arrestatie van Turkse lijfwachten die in Amerika grof geweld gebruikten tegen demonstranten, is een grof schandaal. Dat vindt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die woedend is op de Verenigde Staten. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie gaat de lijfwachten vervolgen.

‘Dit is een schandalige uiting van hoe de rechtsspraak in de Verenigde Staten werkt,’ zegt Erdogan. Dat meldt persbureau Reuters.

Volgens Erdogan was de vechtpartij de schuld van de Verenigde Staten. De Turkse president zou te weinig bescherming hebben gekregen tegen PKK-sympathisanten tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump. De volgende keer zal hij Trump erop aanspreken, zegt Erdogan. Volgens de Turkse president geeft Amerika ten onrechte bescherming aan Koerdische terroristen. ‘Ik begrijp niet wat de bedoelingen van Amerika zijn,’ zegt Erdogan.

Gevecht voor Turkse residentie

In mei jongstleden gingen de lijfwachten van de Turkse president op de vuist met Koerdische demonstranten. Dit gebeurde vlak voor de Turkse residentie in Washington. Er brak een straatgevecht uit. Elf mensen raakten gewond.

Het brute geweld van de Turkse lijfwachten op Amerikaans grondgebied zorgde voor internationale verontwaardiging. Dagblad The New York Times onthulde dat Erdogan zelf opdracht gaf tot de vechtpartij.

Onenigheid over strijd tegen IS

De Verenigde Staten en Turkije zijn het oneens over de strijd in Syrië. De Amerikanen hebben de Koerdische militaire factie YPG bewapend, om samen te strijden tegen Islamitische Staat. Daar is Turkije fel op tegen. Erdogan vindt dat de YPG een afsplitsing is van de Koerdische PKK, waarmee Turkije een gewapend conflict heeft.