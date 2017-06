Europa, ontwaak! De religie van vrede is in oorlog met ons

Wanneer wordt Europa toch eens wakker, vraagt Afshin Ellian zich af. Het valt na de nieuwste aanslag in Londen niet meer te relativeren: de islam is verwikkeld in een oorlog met Europa.

In drie maanden tijd pleegden jihadisten drie aanslagen in het Verenigd Koninkrijk. De Volkskrant meldt op basis van – voorzichtige – Britse schattingen dat in Groot-Brittannië drieduizend jihadisten rondlopen. Drieduizend radicale moslims die in acht minuten, met eenvoudige middelen, zeven onschuldige mensen kunnen doden. Daarnaast meldt de krant dat de inlichtingendiensten in totaal 23.000 van dit soort mensen op het oog heeft.

Ja, u leest het goed! We hebben het nog niet over al die salafistische centra die een aanzienlijk aantal moslims rekruteren voor de ideologie van het kwaad. De religie van de vrede zit in de ramadan, ‘een maand van bezinning’. Wat een absurde kwalificatie voor deze vastenmaand!

Eindelijk komt ook de Volkskrant tot de conclusie dat dit ‘een vijand van een andere orde’ is. Al ruim een decennium beweer ik dat de jihadistische dreiging niet te vergelijken valt met de terreur van de IRA of andere groepen. Dit is intenser en breder. Het gaat hier om een religieuze ideologie die onder het mom van de godsdienstvrijheid zichzelf in een razendsnel tempo aan het vermenigvuldigen is.

Er is nog een groot probleem waarmee het Westen te kampen heeft: een enorme relativerende kracht binnen de overheid en ook het onderwijs, vooral op universiteiten. Daar worden moslimfundamentalisten op een of andere manier in bescherming genomen.

Propageren van de sharia

Zonder enige belemmering wordt aan de universiteiten de sharia gepropageerd. De ideologie van deze uitzonderlijke politieke vijand wordt veelal legaal gedoceerd. Zij zijn niet ondergronds: zoek ze in een aantal Europese moskeeën, en je zult ze zonder moeite vinden. Het zijn niet de sharialiefhebbers, maar de tegenstanders van sharia en de radicale islam die zich vaak moeten verantwoorden. Dat maakten we mee met Machteld Zee, iemand die kritisch is op de sharia en de toepassing ervan in Groot-Brittannië.

De prijs voor politieke correctheid wordt nu in London in acht minuten door zeven mensen opgebracht.

Onbewuste salafistenbondgenoot

Al met al zijn in het Westen de relativerende krachten binnen de instituties de effectieve onbewuste bondgenoten van het salafisme en uiteindelijk het jihadisme. Precies in dat kader moeten we het bericht over een strafrechtelijk onderzoek naar de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders in Oostenrijk interpreteren.

Het Openbaar Ministerie doet op verzoek van dat land een strafrechtelijk onderzoek naar een aantal uitspraken van Wilders omtrent de islam: ‘De islam roept mensen op terroristen te zijn. De koran laat daar geen twijfel over bestaan.’ Waarover moet men een onderzoek doen? Het zijn geen strafbare uitspraken. De politieke waarheid is toch niet strafbaar?

Naar aanleiding van de aanslag in Manchester, twee weken geleden was de Britse premier Theresa May nogal vaag en ontwijkend. Nu reageert ze harder en duidelijker op de jihadistische aanslag in London:

‘First, while the recent attacks are not connected by common networks, they are connected in one important sense. They are bound together by the single evil ideology of Islamist extremism that preaches hatred, sows division and promotes sectarianism. It is an ideology that claims our Western values of freedom, democracy and human rights are incompatible with the religion of Islam. It is an ideology that is a perversion of Islam and a perversion of the truth. Defeating this ideology is one of the great challenges of our time, but it cannot be defeated by military intervention alone.’

Dit is een moeizame formulering om tot de conclusie te komen dat de islam het verbindende element voor de radicale moslims is.

Kwaadaardige ideologie

De ideologie van het kwaad moet worden bestreden. Het is een juridische, politieke en militaire expressie van de oorspronkelijke islam. Wanneer de westerse leiders niet bereid zouden zijn om te aanvaarden dat het islamisme een verschijning van de islam is, is het niet mogelijk om deze ideologie effectief te bestrijden.

Ook geeft het duidelijkheid aan moslims in Europa: ze dienen de islam aan te passen aan de Europese traditie. Moslims hier moeten de islam ontdoen van het jihadisme en het militarisme. Bovendien moeten ze bereid zijn om de islamisten binnen hun gemeenschappen keihard aan te pakken.

Wat de voorbije week in Kabul gebeurde – drie aanslagen waarbij ruim honderd burgers om het leven kwamen – kan ons ook overkomen.

De religie van vrede verkeert al een aantal eeuwen in oorlog met Europa. Het valt niet meer te relativeren: in acht minuut tijd vermoorden ze immers met eenvoudige middelen zeven mensen.

Europa, word wakker. Voordat het te laat is.