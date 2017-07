Deal Trump en Poetin is cruciaal voor Syrië

Wat ook het Amerikaans-Russische compromis wordt, het is alvast vooruitgang dat de regering-Trump de koppigheid van Barack Obama heeft losgelaten. Opdeling lijkt de enige duurzame oplossing voor de toekomst van Syrië.

Sinds zondag is er een staakt-het-vuren in het zuidwesten van Syrië. Beter gezegd: wéér eentje. Want eerdere pogingen liepen steeds op niets uit. De nieuwste wapenstilstand is het gevolg van het onderonsje tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin tijdens de G20 in Hamburg.

Syrian ceasefire seems to be holding. Many lives can be saved. Came out of meeting. Good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 juli 2017

Dat is een doorbraak, want Moskou wil koste wat koste het Assad-regime in het zadel houden – een belangrijke Russische bondgenoot in de regio immers.

Washington daarentegen dringt al jaren aan op de verwijdering van president Bashar al-Assad. Op last van Trump is in april een vliegveld van Assads leger bestookt met Tomahawk-raketten, in juni is schoten de Amerikanen een gevechtsvliegtuig van Assad uit de lucht.

Puinhoop

Ondanks alle begrijpelijke scepsis is het goed nieuws dat er weer een deal is, en een waarvan de Amerikanen zelfs hopen dat het een blauwdruk kan zijn voor soortgelijke wapenstilstanden in heel Syrië.

Na zes jaar geweld is het land een puinhoop, een slagveld waar geen van de vele strijdende partijen kans ziet de overhand te krijgen – vooral omdat de meeste worden gesteund door een buitenlandse macht.

Het ligt dan ook voor de hand dat diezelfde buitenlandse machten het eerst eens moeten worden om een einde maken aan de slachtingen. Dat geldt in het bijzonder voor de machtigste twee: de Verenigde Staten en Rusland.

Andere betrokken landen – Iran en Saudi-Arabië vooral – kunnen door hen onder druk worden gezet om een oplossing te accepteren.

Opdeling

Gezien het bloedvergieten van de afgelopen zes jaar, dat zich voltrok langs etnische en religieuze scheidslijnen, lijkt het moeilijk voorstelbaar dat na een definitieve wapenstilstand alles weer pais en vree is tussen de bevolkingsgroepen.

Een opdeling van Syrië, zoals zich die nu al langzaam aan het voltrekken is, biedt wellicht een duurzamer oplossing: een deel voor de alevieten, voor de Koerden, een deel voor de soennieten. Met gegarandeerde rechten voor kleinere minderheden zoals christenen.

Koppig

Dat er eindelijk een oplossing komt, is bovendien van belang voor de buurlanden van Syrië en voor Europa. De honderdduizenden oorlogsvluchtelingen – in Europa vaak mannen in de kracht van hun leven – krijgen de mogelijkheid om terug te keren en hun land weer op te bouwen.

Wat ook het Amerikaans-Russische compromis wordt, het is alvast vooruitgang dat de regering-Trump de koppigheid van de vorige Amerikaanse regering heeft losgelaten. Barack Obama bleef maar herhalen dat Assad weg moest en was niet in staat zijn Syrië-aanpak bij te stellen toen resultaat uitbleef.

Trumps minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei in Hamburg tegen Duitse journalisten over de Russen: ‘Misschien hebben zij de juiste benadering, en wij de verkeerde.’