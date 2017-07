Daniel Craig keert terug als 007

Daniel Craig keert ten minste nog een keer terug als James Bond. De eerstvolgende Bond-film zal in november 2019 in de Nederlandse bioscopen verschijnen.

De terugkeer van Daniel Craig als James Bond is goed nieuws voor de fans. Het was aanvankelijk onzeker of de acteur opnieuw de rol van geheim agent 007 zou vertolken. Craig speelt de rol al sinds 2006, in dat jaar debuteerde hij voor het eerst als 007 in de film Casino Royale.

Hij nam destijds de rol over van Pierce Brosnan. Ruim tien jaar later in 2016 leek Craig klaar om de rol door te geven aan een opvolger. Hij liet weten liever zijn polsen door te snijden dan opnieuw 007 te spelen. Later zei hij oververmoeid te zijn geweest en dat hij toch zou overwegen terug te keren; dit is nu het geval.

Nieuw verhaal, zelfde schrijvers

Het script van de volgende film wordt opnieuw geschreven door Neal Purvis en Robert Wade. Zij hebben tot dusver alle scripts geschreven sinds de in 1999 verschenen Bond-film The World is Not Enough. Inclusief Never Say Never Again wordt dit de 25ste Bond-film die zal worden geproduceerd. Over Never Say Never Again is een discussie of dit een echte Bond-film is omdat de film niet door EON Productions is geproduceerd. Dit bedrijf beheert de rechten van de James Bond-films.

De laatste Bond-film stamt alweer uit 2015, Spectre was toen een grote hit in de Nederlandse bioscopen. De film grossierde in superlatieven, het is tot dusver de langste en duurste Bond-film aller tijden. Ruim twee miljoen Nederlanders bekeken 007 op het witte doek. De film was daarmee de best bezochte film van 2015.