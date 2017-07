Lana del Rey staat niet bekend om haar uitbundigheid. De Amerikaanse artiest bezingt met donkere stem haar liefdes(on)-geluk. Dat levert platen op met rauwe, soms seksueel expliciete nummers, afgewisseld met zoet gezongen meesterwerkjes.

Del Reys weltschmerz is op Lust for Life niet verdwenen, en hoewel je nooit weet of ze het meent, is dit album volwassener, serieuzer dan voorgaand werk. Ze kreeg hulp van Fleetwood Mac-legende Stevie Nicks.

Het is meeslepende, soms maatschappijkritische muziek: in God Bless America – And All The Beautiful Women In It neemt ze Trumps Amerika op de korrel.

Minpuntje zijn de twee hiphopnummers. Met Get Free kiest Del Rey voor een optimistische uitsmijter. En op de cover lacht ze van oor tot oor. Zijn er toch nog lichtpunt­jes in de duisternis.

Lana del Rey – Lust for Life (Interscope) € 23,99

★★★★☆