Van Reybrouck wil Nederland confronteren met koloniaal verleden

David Van Reybrouck is bezig aan een boek over de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Dat zegt de Vlaamse schrijver in een interview met het Belgische tijdschrift HUMO. Volgens Van Reybrouck is het hoog tijd dat Nederland wordt geconfronteerd met de puinhopen die het heeft aangericht in de voormalige kolonie.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

Eerder schreef Van Reybrouck al het boek Congo, waarin hij de geschiedenis van de voormalige Belgische kolonie tegen het licht hield. Met Congo won Van Reybrouck in 2010 zowel de AKO Literatuurprijs als de Libris Geschiedenis Prijs.

Bij het schrijven van dit lijvige boek maakte hij onder meer gebruik van ooggetuigenverslagen. Met zijn nieuwe boek wil hij hetzelfde procedé herhalen. Van Reybrouck zegt al meer dan 150 ooggetuigen te hebben gesproken, onder wie een aantal ouder is dan negentig jaar.

‘Geen Nederlander durft het aan’

Opvallende claim van Van Reybrouck is dat hij een van de eerste Nederlandstalige historici is die zich op dit project richten: ‘Ik heb zoveel Indonesiërs gesproken die slachtingen hebben gezien, en ik bleek de eerste te zijn die kwam vragen hoe ze de koloniale periode zélf hadden beleefd: bijna geen enkele Nederlander durft dat aan.’

Volgens Van Reybrouck zijn buurlanden België en Duitsland veel meer bereid om de eigen geschiedenis onder ogen te komen. ‘Tussen de moord op Lumumba en onze onderzoekscommissie zat veertig jaar,’ vertelt Van Reybrouck over het koloniale verleden van België. ‘De Nederlanders moeten nog beginnen aan het onderzoek naar hun politionele acties – zéventig jaar na datum.’

Ook over Duitsland is Van Reybrouck positiever: ‘Duitsland verliest niets van zijn glorie als het zijn donkere bladzijden bekijkt, integendeel: het wordt er sterker van.’