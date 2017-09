Pierre Bergé (1930-2017): macht en motor achter Yves Saint Laurent

De Fransman Pierre Bergé is vrijdag op 86-jarige leeftijd in zijn slaap overleden in zijn Zuid-Franse vakantiehuis. Als liefdevolle levens- en zakenpartner hielp Bergé de hypernerveuze Yves Saint Laurent (1930-2008) om zijn talent te ontwikkelen en zijn modehuis te laten groeien.

Bergé was een machtig man in de mode en de media. Hij was vaak meer gevreesd dan bemind door zijn dwarse en dominante houding, maar hij werd altijd gerespecteerd als dé man van modeontwerper Yves Saint Laurent.

Over zijn relatie met Saint Laurent was hij ongekend open. Hij zei dat er een sterke seksuele aantrekkingskracht tussen hen was, die later zou uitgroeien tot dé grote liefde. Toch gingen ze ook geregeld uit elkaar en woonden ze sinds 1976 niet meer samen. Hun passie voor elkaar, de mode, het modehuis Yves Saint Laurent en hun unieke kunst- en antiekverzameling zijn de laatste jaren vaker onderwerp geweest van boeken, documentaires en speelfilms. Bergé schreef zelf over de liefde van zijn leven het gevoelige boekje Lettres à Ives, brieven aan Yves.

Bullebak

Zakenman Bergé werd door velen als een ongenaakbare bullebak gezien. Zijn eigenwijze visie op zaken en cultuur kwam onder meer tot uiting in zijn functie als voorzitter van de Opéra National de Paris. Ook was hij (mede)-eigenaar van de Franse krant Le Monde, het weekblad Le Nouvel Observateur en gay-magazine Têtu (vrij vertaald de dwarskop). Hij steunde linkse actiegroepen en politici en was bevriend met de socialistische president Francois Mitterrand (1916-1996).

De bescherming van het belangrijke werk van Yves Saint Laurent lag hem na aan het hart. Via stichtingen, musea en exposities wist Bergé de terecht grote aandacht voor de creatieve nalatenschap van ‘zijn’ Saint Laurent prachtige podia te geven.

Opmerkelijk genoeg bracht de Amerikaanse ontwerper Tom Ford woensdag in New York een kleine ode aan Yves Saint Laurent. Hij sloot zijn show af met een vrouw in een smoking, een vondst van Yves Saint Laurent, maar ook een geste die waarschijnlijk op weinig sympathie van Bergé had kunnen rekenen.

Toen Ford in 1999 aantrad als opvolger van Yves Saint Laurent verhulde Bergé niet dat hij dit een slechte zaak vond. Hij toonde zich publiekelijk opgelucht toen Ford vrij snel weer vertrok en heel gelukkig toen de eigenwijze Hedi Slimane bij het modehuis aan het roer kwam te staan. Bergé hield duidelijk van eigenzinnige talenten. En daar kunnen we hem dankbaar voor zijn.