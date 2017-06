EU aast op biljoenenbranche in Londen na Brexit

Na de Brexit moet een behoorlijk lucratieve business waarschijnlijk uit Londen verhuizen. De Europese Commissie lanceert een plan waarmee euro-clearing naar EU-lidstaten wordt gehaald.

Het gaat om clearinghuizen die effectentransacties in euro’s afhandelen. Clearinghuizen functioneren als bemiddelaar tussen twee partijen bij een deal, en betalen of leveren de producten als een van de partijen niet kan voldoen aan de deal. De koper en de verkoper storten een onderpand bij clearinghuizen.

Clearing is uitgegroeid tot een zeer winstgevende sector binnen de financiële wereld: dagelijks wordt tussen de 800 en 900 miljard euro (900.000.000.000 euro) aan transacties gecleard in Londen alleen. In Londen zorgt de branche, ter waarde van ruim 70 miljard euro, voor meer dan 80.000 banen.

Meer inzicht waakhonden

Euro-clearing rukt sterk op sinds de financiële crisis in 2008, waarna banken moesten ingrijpen om zekerheden op de financiële markten te verbeteren. De buffer waarvan clearinghuizen de effectenmarkt voorzien is van groot belang voor de stabiliteit van de financiële sector.

Clearinghuizen die verdienen aan euro-transacties moeten binnen de Europese Unie zijn gevestigd, anders lopen de Europese Centrale Bank en andere centrale banken in lidstaten een te groot risico, is het oordeel van de Commissie. De Commissie vreest dat EU-waakhonden geen grip meer hebben over de transacties die buiten de unie worden voltooid.

Hoger onderpand

Onder de nieuwe voorstellen van de Europese Unie zal de Europese Autoriteit voor effecten en markten, gevestigd in Parijs, de mogelijkheid hebben alle grote transacties van clearinghuizen intensief te beoordelen. Daarop gebaseerd worden dan nieuwe voorwaarden en regels opgesteld voor clearinghuizen.

Het verhuizen van de clearinghuizen uit Londen is niet het enige probleem. De branche vreest ook de invloed van de nieuwe Europese regels op de onderpanden. Volgens internationale brancheorganisatie FIA moeten partijen eenvijfde meer onderpand storten bij transacties indien de clearinghuizen naar eurozonelanden verhuizen.

EU bereidt zich voor op post-Brexit-tijdperk

Voor de City of London, het financiële centrum van Europa, biedt het gepresenteerde voorstel – een tussentijdse update van de plannen van de EU voor een kapitaalmarktunie – weinig zekerheid. Clearinghuizen worden verwacht in de comfortabele City te blijven zolang ze niet officieel worden opgeroepen naar een euroland te verhuizen.

Overigens krijgt het Verenigd Koninkrijk wel nog inspraak in deze plannen. Het gaat om een aanpassing van de Europese wet, waar de Britten vooralsnog ook over gaan. Volgens Politico kan het voorstel de komende weken al worden besproken in het Europees Parlement. Wel geeft de Europese Unie met het presenteren van deze voorstellen aan dat ze zich voorbereidt op een post-Brexit-tijdperk, waar het zonder het Verenigd Koninkrijk zal moeten overleven.