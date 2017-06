Airbnb verzet zich tegen plan Amsterdam: meldplicht werkt averechts

Airbnb verzet zich tegen de meldplicht voor Airbnb-verhuurders die is ingevoerd door de gemeente Amsterdam. De meldplicht werkt averechts, en raakt juist verantwoordelijke huurders het meest, zegt het bedrijf.

Dat blijkt uit documenten waarin Elsevier Weekblad inzage heeft gekregen. Het gaat onder meer om een brief aan de gemeente Amsterdam, als reactie op de voorgestelde meldplicht. SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen) kreeg in mei steun van zijn partijgenoot en voormalig Kamerlid Sharon Gesthuizen: het kabinet werd aangespoord zo veel mogelijk te doen om illegale hotels tegen te gaan.

Huizen opkopen voor Airbnb-wijk: hoax of ondernemingsplan?

De Tweede Kamer ging akkoord met een meldplicht, die ervoor moet zorgen dat verhuurders bij de gemeente moeten aangeven dat ze een huis of een deel van het huis te huur aanbieden. Het kabinet gaf wel aan niet volledig achter de meldplicht te staan: ‘Het kabinet vindt het belangrijk om de ontwikkeling van digitale platforms niet te belemmeren met onnodige wetgeving of regels, maar te zorgen voor goede afspraken tussen consumenten, bedrijven en overheden.’

‘Disproportioneel’ veel moeite

Onder de meldplicht moeten hosts de gemeente op de hoogte brengen zodra er een nieuwe gast wordt verwacht. Daarom is er sprake van een ‘disproportionele administratieve belasting’, stelt Airbnb. Het bedrijf wil het juist zo makkelijk mogelijk maken voor verhuurders om woningen voor een paar weken per jaar aan te bieden op het platform. Hosts zeggen zelf ook moeite te hebben met de meldplicht.

‘Dat is maf,’ vindt Ivens, die al jaren strijdt tegen ‘illegale hotels’ in Amsterdam: woningen die het hele jaar door worden verhuurd via Airbnb, tegen de regels in. De SP-wethouder houdt naar eigen zeggen niet van disproportionele maatregelen. ‘We ontwikkelen ook nog eens makkelijke systemen voor verhuurders,’ zegt Ivens tegen Elsevier Weekblad. ‘Bovendien zijn het wel degelijk proportionele maatregelen, want je kan niet ontkennen dat er een probleem is met Airbnb en andere platforms in Amsterdam.’

Airbnb zegt dat de meldplicht ook nog eens overbodig is. Het bedrijf heeft in maart 2017 automatische limieten geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat volledige woningen niet meer dan 60 dagen per jaar worden verhuurd op het platform. Dat moet illegale huur tegengaan: ‘Wij strijden zelf net zo goed tegen illegale hotels,’ zegt een woordvoerder van Airbnb. Uit onderzoek van het eigen bedrijf blijkt dat de limieten van Airbnb effectief zijn. ‘Er is geen bewijs dat meldplichten ook helpen tegen illegale verhuur,’ zegt het bedrijf.

Samenwerking gemeente en Airbnb

Verder wijst Airbnb erop dat het bedrijf netjes toeristenbelasting int van verhuurders. Amsterdam krijgt twee keer per jaar miljoenen overgemaakt van het bedrijf.

Overigens werkt Airbnb al jaren samen met Amsterdam, om oplossingen te vinden voor de grote problemen met illegale verhuur van Airbnb-woningen. In deze zogenoemde we – een uitgebreid gezamenlijk voorstel – staat onder meer dat Airbnb de regels duidelijker naar Airbnb-verhuurders moet communiceren en dat het bedrijf ‘regelmatig substantiële statistieken en informatie verstrekt aan de gemeente’.

De gemeente Amsterdam ‘ruilt deze samenwerking in voor repressie’, klaagt Airbnb. Daarnaast is de meldplicht volgens het bedrijf in strijd met Europees recht. De wet gaat tegen de Europese Dienstenrichtlijn in en is onvoldoende rechtvaardig.

Meldplicht ook voor andere platforms

‘Als ze hier een zaak van willen maken, wens ik ze daar veel plezier mee,’ zegt Ivens. Amsterdam heeft het plan tot stand gebracht met eigen juristen, en met steun van de hogere overheid. ‘Maar goed, juristen mogen overal over oordelen. Ik betwijfel alleen of het succesvol zal zijn.’

Uit het weekblad – Airbnb: makkelijk, lucratief en vaak illegaal

Ivens zegt bovendien verbaasd te zijn over de reactie van Airbnb. De meldplicht moet juist ook andere platforms ertoe dwingen zich aan de regels te houden. ‘Met Airbnb hebben we afspraken, met andere bedrijven niet. We hadden verwacht dat het bedrijf juist blij zou zijn met deze maatregelen, omdat nu geldt: gelijke monniken, gelijke kappen.’

Daarnaast geeft Ivens aan dat de automatische limieten van Airbnb niets doen tegen ‘shoppen’. De meldplicht is juist ingevoerd zodat verhuurders niet gebruik kunnen maken van een eindeloze reeks aan verhuurplatforms, om een woning uiteindelijk toch het hele jaar door te verhuren, zonder zich aan alle regels te houden.