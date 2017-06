Athene vertrouwt ‘gluiperige Schäuble’ niet

Donderdag is weer een belangrijke dag in de voortdurende Griekse schuldencrisis. De eurogroep beslist of de Grieken recht hebben op een nieuwe tranche geld uit het noodpakket. De spanningen lopen weer op.

Hoewel de Europese Commissie optimistisch is over de eurogroep-vergadering donderdag, kijken de Grieken argwanend toe. Alle ogen zijn gericht op Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Financiën.

Lees verder: slaande ruzie in top IMF zorgt voor twijfel over steun Grieken

Duitsers kijken naar verkiezingen

Schäuble is de strengste eurozone-minister en hij verzet zich bij eurogroep-vergaderingen steevast tegen een soepel beleid van de eurolanden. De Grieken roepen dat ze de nodige hervormingen hebben ingevoerd, en zeggen verbijsterd te zijn over de houding van Schäuble.

De partijgenoot van Angela Merkel weet dat de Duitse kiezer meekijkt over zijn schouder, met het uitzicht op de verkiezingen in september. Ook in Duitsland is het Europese geld dat steeds naar de Grieken gaat een schrijnend politiek onderwerp.

Het gaat vooral om de schuldverlichting die Schäuble niet zomaar wil toezeggen. Het Internationaal Monetair Fonds weet zeker dat het noodpakket alleen zin heeft met schuldverlichting: de organisatie acht de Griekse schuld nu al onhoudbaar. Maar de Duitsers willen dat juist niet. Voor de partij van Merkel zou het weinig goeds doen als haar minister van Financiën zomaar akkoord gaat met schuldverlichting.

Hervormingen ‘voldoen aan woorwaarden’

Volgens de Griekse minister van Economische Zaken Dimitri Papadimitriou stelt Schäuble zich oneerlijk en zelfs slinks op. De Grieken hebben inderdaad flinke bezuinigingen doorgevoerd. In totaal zijn 140 maatregelen genomen. Het land presenteerde trots de cijfertjes van 2016, waarin de Grieken een overschot van 4,2 procent boekten, veel meer dan de 0,5 procent die door de eurozone werd geëist.

Schäuble erkent deze hervormingen, en ‘zei dat we voldeden aan de voorwaarden’, aldus Papadimitriou in een interview met Die Welt. ‘Toen veranderde hij ineens van gedachten. Ik heb Schäuble nog niet ontmoet, dus ik wil niet onbeleefd over komen, maar dit gedrag komt nogal oneerlijk op mij over.’

Papadimitriou haalde zelfs het aloude argument erbij dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog zelf schuldenverlichting heeft ontvangen. Een woordvoerder van Schäuble reageerde koeltjes: de minister hoopt op een realistische deal, maar kon schuldenverlichting voor de Grieken inderdaad niet verzekeren.