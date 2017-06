Beelden: illegale bezetting haven Amsterdam door klimaatactivisten

Zeker zeven klimaatactivisten zijn aangehouden in Amsterdam voor openbare geweldpleging. De demonstranten klommen op torens en apparaten uit protest tegen overslagbedrijf OBA.

Ook bedreigden de activisten beveiligers die aan het werk waren bij het havengebied in Amsterdam. Dat meldt het Parool zaterdag.

Klimaatkamp in Amsterdam

Overslagbedrijf OBA werd slachtoffer van een actie van Code Rood, een groep die deze week een ‘klimaatkamp’ heeft ingericht, uit protest tegen bedrijven die kolen overslaan. Het gaat om een burgerinitiatief naar aanleiding van de Urgenda-zaak van precies twee jaar geleden. De rechter stelde de klimaatgroep in zijn gelijk, en oordeelde dat de overheid meer moest doen om burgers te ‘beschermen’ tegen klimaatverandering.



Great images from today’s #CodeRood action at @PortofAmsterdam . Shutting down the second largest coal port in Europe. pic.twitter.com/W3O8yAuBRR — CODE ROOD (@Klimaatactie) 24 juni 2017

Illegale bezetting

Het klimaatkamp moet nog tot maandag duren. Zaterdag werd een aangekondigde demonstratie gehouden. Omdat de politie op de hoogte was van de actie, grepen de agenten in eerste instantie niet in, hoewel het bedrijf het werk moest neerleggen. Toen de demonstranten beveiligers bedreigden, arresteerde de politie een aantal activisten.

OBA wil niet reageren op de actie. Bekend is dat de werknemers van het bedrijf die zaterdag dienst hadden, naar huis zijn gestuurd. Ze konden niet aan het werk vanwege de illegale bezetting van het gebied door zo’n 300 activisten.