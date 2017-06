Bonussenbeleid mogelijke splijtzwam formatie

Na de noodkreet van werkgeversorganisatie VNO-NCW gaat het debat in Den Haag – en ook de formatie – ineens over het bonussenbeleid in Nederland. Een oude PvdA-motie over de bonusregels kan wel eens voor problemen zorgen aan de formatietafel.

Het bonusplafond in Nederland is ‘een totempaal waar men omheen danst, die vervolgens geen regen brengt, maar droogte’, zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer maandag. Hij hekelt de ‘symboolwetgeving’ die Nederland miljarden kost.

Mogelijke splijtzwam

Dat plafond zorgt nu ook voor problemen in de Stadhouderskamer, waar VVD, CDA, D66 sinds kort met de ChristenUnie in gesprek zijn over een nieuw kabinet. VVD, CDA en D66 hopen op versoepeling van het bonusbeleid, maar de ChristenUnie heeft zich hiertegen juist verzet.

De onrust komt door een PvdA-motie die dinsdag opnieuw wordt ingediend. In april kwam de PvdA met een motie om te voorkomen dat het bonusbeleid de komende jaren wordt versoepeld. De partijen die in eerste instantie aan tafel zaten met GroenLinks, moeten daar niets van weten. VVD en CDA willen de onderhandelingen niet belemmeren door nu al een beslissing te nemen over het bonussenbeleid van de komende jaren. In Amsterdam vecht D66-wethouder Kajsa Ollongren al jaren tegen het bonusplafond, dat er ook voor heeft gezorgd dat grote banken zich niet in de hoofdstad hebben gevestigd.

In april, toen GroenLinks nog aan de formatietafel zat, werd de motie uitgesteld. Nu Jesse Klaver is vervangen door CU-leider Gert-Jan Segers, wil de PvdA deze motie opnieuw bespreken. Een probleem voor Segers en de andere leiders aan de formatietafel: de handtekening van CU-Kamerlid Joël Voordewind staat ook onder de motie, omdat de ChristenUnie in april geen rekening hield met mogelijke kabinetsdeelname.

Alle ogen zijn dus gericht op de CU-fractie in de Kamer. Met een stem van Segers tegen de motie wordt deze met een meerderheid verworpen. Ook met SGP en Forum voor Democratie zouden de overige partijen een meerderheid tegen de motie hebben.

Streng bonusbeleid

PvdA-leider Asscher, die al maanden volhoudt niet te willen regeren, blijft achter de motie staan. ‘Het is in het landsbelang dat we niet nog een keer met het geld van ons allemaal zulke risico’s lopen als in de financiële crisis. Zolang de financiële sector zo belangrijk en zo groot is, moeten we voorkomen dat het weer gebeurt,’ zegt hij tegen BNR.

In mei bleek dat Nederland weinig zal profiteren van de Brexodus – de grote verhuizing van megabanken uit het Londense financiële centrum The City – vanwege het bonusplafond. De bonusregeling in Nederland is een stuk strenger dan die in andere Europese landen: in Nederland krijgt de top van de bank een bonus van maximaal 20 procent van het salaris, terwijl andere landen een limiet van 100 procent hanteren. Banken voelen er weinig voor simpelweg hogere salarissen te betalen, omdat ze niet willen dat Nederlanders ze als ‘graaiers’ zien.

Door het rigide bonusbeleid dreigt Nederland 17.000 banen mis te lopen. ‘Strop voor de economie’

Banken kiezen voor Parijs en Frankfurt

Volgens TheCityUK, een lobbygroep voor de financiële sector, kan Londen in de financiële sector tot 70.000 banen verliezen vanwege de Brexit. De grote Britse bank HSBC heeft al aangekondigd zijn hoofdkwartier naar Parijs te verplaatsen. JPMorgan Chase was in eerste instantie enthousiast over Amsterdam, maar kondigde twee weken geleden aan toch te kiezen voor Frankfurt.

D66-wethouder Ollongren (Economische Zaken) wil dat Nederland het bonusplafond gelijkstelt met dat van andere Europese landen, maar minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem houdt vol dat een gelijk speelveld niet nodig is. Via een internationale constructie zouden banken de bonusregels kunnen ontwijken, maar bedrijven voldoen zelden aan de strenge eisen voor deze constructie.