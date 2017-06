Brexodus? ING verhuist juist banen naar Londen

Banken in Londen maken zich veelal op voor een verhuizing naar Frankfurt, Parijs, Brussel of Dublin. ING gaat tegen de trend in, en verhuist banen naar The City in Londen. Is de bank niet bang voor de effecten van Brexit?

Volgens de nieuwe strategie van ING worden de drie handelsvloeren, in Amsterdam, Brussel en Londen samengevoegd in de Britse hoofdstad. Dat betekent ook dat banen in Amsterdam verdwijnen.

‘Het is niet zo dat de banen één op één naar Londen verhuizen,’ zegt Carolien van der Giessen van ING tegen Elsevier Weekblad. ‘Een aantal functies houdt op te bestaan in Amsterdam, en er komen nieuwe vacatures open in Londen.’

Londen nog steeds financiële centrum

Van der Giessen legt uit dat van de 25 posities in Londen naar verwachting 12 worden gevuld in Amsterdam. ‘Het is niet een gegeven dat je als oud-ING-medewerker die baan al hebt, maar je bent dan wel kandidaat. Je moet er natuurlijk ook maar zin in hebben.’ In totaal houden 43 banen in Amsterdam op te bestaan. Het gaat vooral om handelsfuncties.

‘We begrijpen heel goed dat de toekomst zich moeilijk laat voorspellen, maar vooralsnog is Londen nog het financiële centrum van Europa,’ aldus Van der Giessen. ‘We hebben in Amsterdam bovendien moeite met het verwerven van werknemers die veel kennis hebben over opkomende markten. Wat dat betreft, zie je echt dat de talent pool in Londen nog veel groter is.’

‘We zijn niet blind voor de Brexit. Maar stel dat het vertrek uit de Europese Unie voor problemen zorgt in The City, dan is het alsnog handiger om banen vanuit een stad te verhuizen, dan vanuit drie verschillende steden.’ De strategie was al vastgelegd in oktober: in totaal worden door de reorganisatie van ING zo’n 7.000 banen ‘anders ingevuld’. ‘Maar dat gaat niet om zevenduizend ontslagen hoor.’

Van Londen naar Europees vasteland

Daarnaast hoopt de bank veel kosten te besparen. Hoog nodig, volgens ING. De financiële markten zijn hard geraakt door wetgeving die de afgelopen jaren – na de financiële crisis – is ingevoerd. ‘Maar uiteindelijk zijn de overwegingen vooral strategisch, en hebben we nog steeds vertrouwen in The City.’

ING lijkt een uitzondering op de regel. Volgens TheCityUK, een lobbygroep voor de financiële sector, kan Londen tot 70.000 banen verliezen in de financiële sector vanwege de Brexit. De grote Britse bank HSBC heeft al aangekondigd zijn hoofdkwartier naar Parijs te plaatsen. JPMorgan Chase was in eerste instantie enthousiast over Amsterdam, maar kondigde twee weken geleden aan toch te kiezen voor Frankfurt.

Veel banken mijden Amsterdam als nieuwe locatie vanwege het lage bonusplafond. Het strenge bonusbeleid in Nederland kost de hoofdstad naar verwachting duizenden banen.