Einde GeenStijl? Nieuwe TMG-eigenaar wil van weblog af

Als het aan de nieuwe eigenaar van Telegraaf Media Group – het bedrijf achter De Telegraaf – ligt, gaat GeenStijl in de verkoop. Het razend populaire weblog kan heeft geen toekomst bij TMG volgens de nieuwe eigenaar, het Vlaamse Mediahuis.

De deal tussen TMG en Mediahuis is zo goed als rond, na een eindeloze overnamestrijd tussen het Belgische bedrijf en mediagigant Talpa, van John de Mol. Bestuursvoorzitter Gert Ysebaert (54) geeft ook aan de koers van TMG te willen veranderen.

Nieuwe bestuur beslist over lot GeenStijl

‘Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn,’ zegt Ysebaert tegen De Volkskrant, de krant die betrokken was bij een boycotoproep tegen GeenStijl. Journalisten van de krant en van NRC, riepen adverteerders op een einde te maken aan hun advertentiecontracten met GeenStijl en Dumpert. Op de brutale websites staan teksten en afbeeldingen die de journalisten vrouwonvriendelijk en in sommige gevallen racistisch vinden.

‘Mijn persoonlijke visie is dat Mediahuis allicht niet de groep is waar GeenStijl zich verder zal ontwikkelen. Maar dat is niet aan mij: het nieuwe bestuur van TMG moet beslissen wat het verder met GeenStijl gaat doen,’ zegt Ysebaert.

Belangrijke bron van inkomsten

Uit het meest recente jaarverslag van TMG blijkt dat GeenStijl een belangrijk onderdeel is van TMG Digital, de digitale tak van TMG. Ook Dumpert is een vitale bron van inkomsten. De afgelopen jaren zijn online advertenties steeds belangrijker geworden voor veel mediabedrijven. Wat de nieuwe online strategie wordt van TMG als Dumpert en GeenStijl inderdaad worden verkocht, moet nog blijken.

De redactie van GeenStijl zette zaterdagochtend meteen een ironische verkoopadvertentie online. Het weblog laat ‘reaguurders’, internetgebruikers die van zich laten horen in de reacties, in een ludieke poll bepalen wat er moet gebeuren met GeenStijl.