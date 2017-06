EU-hof stelt vakbond in gelijk bij flitsfaillissement

Als een bedrijf een doorstart maakt na een ‘flitsfaillissement’ moet het dezelfde rechten geven aan werknemers als bij een standaard overname. Dat bepaalde het Europese Hof van Justitie vandaag, naar aanleiding van een zaak die FNV heeft aangespannen.

Werknemers van bedrijven die financiële problemen hebben, mogen na een doorstart niet zomaar op straat worden gezet. De uitspraak zal vooral gevolgen hebben voor ‘pre-packs’, faillissementen waarbij een eventuele doorstart al wordt besproken voordat het bedrijf failliet is verklaard.

In veel gevallen wil het bedrijf bij die doorstart af van een aantal kostenposten, waaronder werknemers.

Flitsfaillissementen behandeld als overnames

Bij lingerie-ontwerper Marlies Dekker en de Schoenenreus is de afgelopen jaren sprake geweest van een pre-pack. De zaak die FNV aanspande, ging over het kinderopvangbedrijf Smallsteps. In 2014 ging voorganger Estro failliet, maar maakte binnen een dag een doorstart, om verder te gaan onder de naam Smallsteps.

Bij de doorstart gingen 1.000 banen verloren. De werknemers wier posities werden geschrapt, hebben recht op hun baan met behoud van alle rechten, stelde FNV. Het Europees hof ging daarin mee, en gaf Smallsteps ongelijk.

Het hof wees op de EU-richtlijn die voorschrijft dat werknemers recht hebben op bescherming in het geval van een overname van het bedrijf waar zij voor werken. Flitsfaillissementen moeten worden behandeld als overnames, omdat ze – in tegenstelling tot reguliere faillissementen – niet onder toezicht staan van een curator of een rechter-commissaris.

‘Personeel had nergens recht op’

FNV bejubelde de uitslag. Vicevoorzitter Kitty de Jong zegt in een reactie: ‘Dankzij deze uitspraak is het flits-faillissement niet langer een reorganisatiemiddel om op goedkope wijze van personeel en arbeidsvoorwaarden af te komen. Tot vandaag had personeel nergens recht op bij een faillissement.

‘Dankzij deze uitspraak is dat nu alleen nog zo als het faillissement ook echt betekent dat het bedrijf ophoudt te bestaan.’

De zaak tegen Smallsteps moet nog wel dienen bij de Nederlandse rechter.