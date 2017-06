Brussel legt Google recordboete op vanwege machtsmisbruik

De Europese Commissie legt Google een recordboete op van 2,4 miljard euro. Het techbedrijf trekt zijn eigen verkoopdienst Google Shopping voor bij zoekresultaten.

Daarmee maakt de Europese Commissie een einde aan zeven jaar onderzoek. Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) maakt dinsdag bekend dat Google ‘zijn marktpositie misbruikt’ om de consument diensten van Google aan te smeren.

De zoekmachine van moederbedrijf Alphabet heeft een marktaandeel van bijna 80 procent. Die positie mag Google niet misbruiken, stelt Vestager. Bij zoekresultaten komen suggesties van Google Shopping automatisch bovenaan te staan. Zo worden concurrenten van de online-winkeltak van Google benadeeld.

De boete die de Commissie heeft opgelegd is ongekend. In een vergelijkbare zaak, waarbij Chipmaker Intel werd gestraft omdat het bedrijf fabrikanten paaide met oneerlijke kortingen, werd een boete van 1,1 miljard uitgeschreven.

Het onderzoek naar Google werd geopend naar aanleiding van klachten van concurrenten als Yelp en TripAdvisor. De partijen hebben drie keer geprobeerd tot een schikking te komen. Vestagers hakte de knoop in 2014 door en besloot Google toch te vervolgen.

Het bedrijf heeft 90 dagen om een einde te maken aan de ‘oneerlijke’ praktijken. Naar verwachting zal Google het er niet bij laten zitten, en in beroep gaan tegen de Europese Commissie. De EU kan dan ook een lange reeks rechtszaken verwachten.

.@Google gave illegal advantage to own comparison shopping service by abusing its search dominance: It must stop & pay fine of €2,4 bn.

— Margrethe Vestager (@vestager) 27 juni 2017