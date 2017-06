EU-plan moet Oost-Europeanen aan eigen pensioen helpen

EU-burgers moeten op eigen houtje een pensioen kunnen opbouwen, ongeacht hun woonplaats in de Europese Unie. Om daarvoor te zorgen, lanceert de Europese Commissie het Pan-Europese Persoonlijke Pensioenproduct (PEPP).

Het PEPP moet het aantrekkelijker maken voor Europeanen om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen, in de derde pijler. Dat betekent dat EU-burgers naast de pensioenvoorziening van de staat (zoals de AOW in Nederland) en naast de pensioenopbouw van een werknemer met zijn werkgever, ook vaker een zelf voor extra pensioen zorgen.

Geen eigen pensioenvoorziening

In Nederland is de pensioenvoorziening goed geregeld. Zeker 85 procent van de werknemers bouwt in de tweede pijler (via de werkgever) pensioen op, blijkt uit cijfers van de Pensioenfederatie. Daarnaast hebben veel Nederlanders ook een pensioen in de derde pijler: op eigen initiatief.

In veel EU-lidstaten is de oudedagsvoorziening een stuk minder goed geregeld. Iets meer dan een kwart van de Europeanen tussen de 25 en 59 heeft een pensioenpotje naast de voorziening van de staat, zegt Eurocommissaris Valdis Dombrovskis, die verantwoordelijk is voor de Kapitaalmarktunie.

PEPP als kwaliteitsstempel

Omdat de EU sterk vergrijst, komt de pensioenvoorzieningen in de Unie onder druk te staan, zegt Dombrovskis. Het PEPP moet daar een oplossing voor bieden. Het product moet een aanvulling worden op de bestaande pensioenproducten, ook die in de derde pijler. Dombrovskis onderstreept dat het dus pensioenregelingen op nationaal niveau, via werkgevers op of individueel niveau te vervangen of gelijk te trekken.

PEPP moet onder meer fungeren als kwaliteitsstempel. Het gaat om een vrijwillig aanvullend pensioen. Niet alleen moet het product vrijwillige pensioenopbouw aantrekkelijker maken, het moet ook concurrentie aanjagen tussen pensioenaanbieders.

Huidige regeling

EU-burgers kunnen nu al pensioenvoorziening regelen in verschillende staten, als zij van lidstaat naar lidstaat verhuizen. De uiteindelijke waarde van hun pensioen is dan onder meer afhankelijk van de arbeidsduur in een bepaald land.

Overigens is het onduidelijk of ook de Britten gebruik kunnen maken van dit pensioenproduct. De afgelopen weken zijn de eerste voorstellen gedaan over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en Britten in de EU.

Niet iedereen is enthousiast over het idee. De Pensioenfederatie had liever gezien dat pensioenopbouw bij werkgevers in de Europese Unie werd gestimuleerd door de Commissie. Nu zou de pensioenvoorziening in de tweede pijler juist onder druk komen te staan.