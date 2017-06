Grieken krijgen nieuw steunpakket: 8,5 miljard euro

De Eurogroep heeft besloten de Grieken een nieuw steunpakket te verlenen. Vanavond vergaderden de eurolanden over de Griekse hervormingsagenda. Met het steunpakket van 8,5 miljard euro kunnen de Grieken een nieuwe tranche van hun schulden terugbetalen.

Over de manier waarop de schulden van Griekenland moeten worden teruggebracht bestaat een meningsverschil. De Eurogroep, onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, wil geen schuldverlichting voor de Grieken, omdat daarmee het draagvlak voor de steunpakketten afneemt. Christine Lagarde van het IMF daarentegen wil kwijtschelding, omdat de schulden drukken op de Griekse economie.

Het Internationaal Monetair Fonds vindt dat het noodpakket alleen zin heeft met schuldverlichting: de organisatie acht de Griekse schuld nu al onhoudbaar. Maar de Duitsers willen dat juist niet. Voor de partij van Merkel zou het weinig goeds doen als haar minister van Financiën zomaar akkoord gaat met schuldverlichting.

Onmin met Schäuble

Volgens de Griekse minister van Economische Zaken Dimitri Papadimitriou stelt Schäuble zich oneerlijk en zelfs slinks op. De Grieken hebben inderdaad flinke bezuinigingen doorgevoerd. In totaal zijn 140 maatregelen genomen. Het land presenteerde trots de cijfertjes van 2016, waarin de Grieken een overschot van 4,2 procent boekten, veel meer dan de 0,5 procent die door de eurozone werd geëist.

Schäuble erkent deze hervormingen, en ‘zei dat we voldeden aan de voorwaarden’, aldus Papadimitriou in een interview met Die Welt. ‘Toen veranderde hij ineens van gedachten. Ik heb Schäuble nog niet ontmoet, dus ik wil niet onbeleefd over komen, maar dit gedrag komt nogal oneerlijk op mij over.’

Papadimitriou haalde zelfs het aloude argument erbij dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog zelf schuldenverlichting heeft ontvangen. Een woordvoerder van Schäuble reageerde koeltjes: de minister hoopt op een realistische deal, maar kon schuldenverlichting voor de Grieken inderdaad niet verzekeren.