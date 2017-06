Koers van Britse pond daalt dramatisch na exitpoll

Er is geen duidelijke winnaar na de Britse Lagerhuisverkiezingen, en dus is de toekomst voor Groot-Brittannië ongewis. Wat gebeurt er nu met het Brexit-proces? De koers van de Britse pond reageert met een scherpe daling.

De pond sterling is in elkaar gezakt. De munteenheid verloor in een paar minuten tijd ongeveer 2 procent ten opzichte van de euro en ruim 1 procent ten opzichte van de dollar.

Look at what happened to the pound when a hung parliament was forecast in #GE2017 https://t.co/XQPpHdnHbu pic.twitter.com/ElbAwyPBH6 — Bloomberg (@business) 8 juni 2017

Wat doen de Liberal Democrats?

Volgens de exitpoll heeft premier Theresa May haar absolute meerderheid in het Lagerhuis verloren. Haar partij blijft wel de grootste. Dat zou betekenen dat de Britten een minderheidskabinet of een coalitie krijgen. Maar of de beoogde coalitiepartner daar zin in heeft? De Liberal Democrats, die eerder nog in zee gingen met Mays voorganger David Cameron, zullen niet in een coalitieregering stappen na de Britse verkiezingen.

Dat zegt althans partij-icoon Menzies Campbell. Tegenover de BBC gaf hij aan dat zijn partij zwaar is gestraft voor de vorige regeringsdeelname tussen 2010 en 2015. Hij vindt het wel mogelijk om per onderwerp te kijken of de partij de regering kan steunen, of die nu van Labour of van de Conservatieven is.

Er is een groot obstakel: May wilde een mandaat van de kiezer voor de Brexit-onderhandelingen, terwijl de Liberal Democrats juist tegen een Brits vertrek uit de Unie zijn.