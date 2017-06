Uber-baas Kalanick treedt terug na crises bij omstreden bedrijf

Na berichten over seksuele intimidatie, machtsmisbruik en interne problemen, gaat het bestuur van Uber op de schop. Zelfs CEO Travis Kalanick (40) treedt terug, om ‘aan zichzelf te werken.

De afgelopen weken werd al gespeculeerd over het vertrek van Kalanick. De CEO gaat naar verluidt drie maanden met bijzonder verlof, totdat de chaos bij Uber enigszins is opgeruimd.

Intussen is Nestle-topvrouw Wan Ling Martello aangewezen als onafhankelijke directeur. Martello moet de crises bij Uber Technologies, het bedrijf achter de razend populaire taxi-app Uber, onderzoeken.

‘Seksisme en discriminatie’

Het tijdelijke vertrek van Kalanick en het aanstellen van Martello zijn twee aanbevelingen die voortkomen uit een grootschalig onderzoek bij Uber. Het bedrijf sloeg recent alarm en liet oud-overheidsadviseur Eric Holder onderzoek doen naar de bedrijfscultuur binnen het techconcern.

Een van de aanleidingen voor het rapport was een virale blogpost van Susan Fowler, een voormalig softwareontwikkelaar die beschrijft hoe zij als vrouw bij het bedrijf werd behandeld. Ze zou worden lastiggevallen en gediscrimineerd. Uber negeerde haar klachten, stelt Fowler.

Emil Michael

Het resultaat is dat het grootste besloten techbedrijf van de wereld waarschijnlijk een grote opschudding tegemoet ziet. Ook Emil Michael, de chief business officer, heeft het veld moeten ruimen.

Deze rechterhand van Kalanick heeft een belangrijke rol gespeeld bij de explosieve groei van het taxibedrijf Uber, maar kwam ook regelmatig in opspraak. In 2014 dreigde hij een boekje open te doen over journalisten die negatief schreven over het bedrijf. Michael was ook een van de Uber-directeuren die tijdens een reis naar Zuid-Korea gebruikmaakten van een escortdienst.

De topmannen kwamen aan bij een karaokebar, waar ze ieder een meisje aanwezen met een nummer om hun nek. Die meisjes stonden de hele avond ter beschikking van de zakenmannen.

Omstreden Uber-baas Kalanic

Voor Kalanick is de timing van de Uber-crisis extra dramatisch. Eind mei kwam zijn moeder om bij een bootongeluk in Californië. Zijn vader raakte gewond bij het ongeluk. Maar ook Kalanick zelf ligt regelmatig onder vuur, onder meer vanwege het beleid van Uber. Werknemers zijn vaak niet verzekerd, en werken als een soort standaard freelancers voor het bedrijf.

Een video van Kalanick – die te zien is in een auto van Uber – ging begin dit jaar de wereld over. In de video gaat de Uberchauffeur van Kalanick de confrontatie aan met zijn baas. De chauffeur, genaamd Fawzi Kamel, klaagt over de lagere tarieven en de verbeterde kwaliteit van de taxidienst. ‘Mensen vertrouwen je niet meer,’ aldus Kamel. Hij zou bijna 100.000 dollar zijn kwijtgeraakt door de acties van Kalanick.

De Uberbaas reageert geërgerd. Eerst legt hij nog uit dat hij beslissingen moet nemen om tegen de concurrentie opgewassen te zijn. Dan barst hij lost: ‘Sommige mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen gezeik. Ze geven anderen altijd de schuld van alles in hun leven. Succes ermee!’