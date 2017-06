Kan McDonald’s munt slaan uit volle bezorgmarkt?

Vanaf volgende week kunnen liefhebbers in Amsterdam een Happymeal of een Big Mac-menu bestellen en de gerechten thuis – of op kantoor – laten bezorgen. McDonald’s bevestigt dat het bedrijf gaat bezorgen in Amsterdam.

De Amerikaanse fastfoodketen lanceert McDelivery, en sluit zich aan bij de bezorghype. UberEats, dat zich recent aansloot bij de bezorgmarkt in Amsterdam, gaat de maaltijden van McDonald’s bezorgen.

Nieuweling op overvolle markt

Of het concept succesvol is voor McDonald’s, moet nog blijken. De bezorgkosten zijn 2,50 euro, terwijl de keten juist zo machtig is door de lage prijzen die worden gehanteerd. De wereldberoemde Big Mac kost in Nederland 3,45 euro, voor een Happy Meal betaalt de consument minder dan 4 euro.

Tegen het AD zegt Manu Steijaert, directeur van McDonald’s Nederland, dat het bedrijf de bezorgservice nu pas lanceert, omdat McDonald’s de kwaliteit niet kon leveren die mensen verwachten van de keten. ‘Nu menen we dat het ons wel lukt.’

McDonald’s treedt inderdaad laat toe tot de overvolle – misschien wel verzadigde – markt, gedomineerd door Deliveroo, Foodora en Takeaway.com. Desondanks heeft het bedrijf vertrouwen in het nieuwe concept. ‘Onze drie miljoen wekelijkse gasten willen niet enkel meer naar onze restaurants om iets te eten of af te halen, maar ook thuis op de bank een Big Mac of frietje bestellen.’

Binnen een halfuur thuis

Via de app van UberEats krijgen klanten hun bestellingen van McChickens, McFlurry’s en Happy Meals binnen een halfuur thuis bezorgd. In eerste instantie kunnen liefhebbers van vijf filialen in Amsterdam bestellen.

Overigens is McDonald’s niet de eerste fastfoodketen die bestellingen laat thuisbezorgen. Grote concurrent Burger King is in Den Haag en Emmen begonnen met het bezorgen van maaltijden. Voor een eerste proef heeft het bedrijf de handen ineengeslagen met Thuisbezorgd.nl.