Mega-overname Amazon raakt Ahold meteen

Online winkelgigant Amazon legt meer dan 12 miljard euro neer voor het Amerikaanse supermarktconcern Whole Foods. De megadeal heeft direct gevolgen voor concurrenten: het aandeel Ahold Delhaize – moederbedrijf van Albert Heijn – zakte vrijdagmiddag ruim 8,5 procent.

Ook Kroger, moederbedrijf van de Amerikaanse supermarktketen Walmart, kreeg het zwaar te verduren. De koers zakte bijna 14 procent.

Grootste overname ooit voor Amazon

Jeff Bezos, CEO van Amazon, zegt in een persbericht 42 dollar per aandeel in cash te betalen voor Whole Foods, een totaal van 13,7 miljard dollar. Nog nooit deed Amazon zo’n grote overname.

‘Miljoenen mensen zijn dol op Whole Foods-ketens, omdat ze het beste natuurlijke en biologische eten aanbieden, en omdat ze het leuk maken voor mensen om gezond te eten,’ aldus Bezos.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

De deal kan goed uitpakken voor Bezos. Op het gebied van onlineverkopen van eten in de supermarkt is nog veel winst te behalen. Amazon, een gigantische speler op de online retailmarkt, kan flink investeren.

Innovaties

Amazon introduceerde in december 2016 voor het eerst het concept Amazon Go. Het bedrijf is van plan winkels te openen waarbij klanten met behulp van hun telefoon en nieuwe technologieën sneller en gemakkelijker boodschappen kunnen doen. Innovaties als Amazon Go zullen in goede aarde vallen bij aandeelhouders van Whole Food Markets.

Activistische aandeelhouder Jana Partners kocht in april 9 procent aan aandelen Whole Foods op, om het bedrijf aan te sporen een andere strategie te vinden. Een mogelijke verkoop aan een ander bedrijf was een van de opties.

Amazon draaide in 2016 een omzet van bijna 136 miljard dollar (121,7 miljard euro). De beurswaarde van het bedrijf is de afgelopen jaren explosief toegenomen.