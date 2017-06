Opleiding minder belangrijk dan leeftijd in zoektocht naar werk

De economie trekt aan en de werkgelegenheid ook, maar niet iedereen plukt daar de vruchten van. Mensen die na hun 45ste werkloos worden, komen nog steeds moeilijk aan een nieuwe baan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag publiceert.

Meer dan de helft van de hoogopgeleiden 45 plussers heeft een jaar na ontslag geen nieuw werk, voor laagopgeleiden is het nog hoger, daar zit 65 procent thuis.

Volgens het UWV ligt de bal nu bij de werkgevers, die moeten inzien dat oudere arbeidskrachten juist extra waarde te bieden hebben. Het UWV probeert de kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt te vergroten door trainingen te organiseren, en inspiratiedagen. Ook is het voor werkgevers mogelijk subsidie te krijgen als ze ouderen in dienst nemen.

Kansen voor jongeren

Opmerkelijk is dat jongeren veel eerder aan een baan kunnen komen. Zelfs mensen die alleen een vmbo-opleiding hebben gevolgd, krijgen eerder een nieuwe baan dan een werkloze 45-plusser. Een jaar na ontslag heeft drie kwart van de laagopgeleide jongeren een nieuwe baan. Bij hoogopgeleiden is dit getal nog hoger, daar is het meer dan 85 procent.

Het CBS analyseerde de alle ontslagvergunningen van de periode tussen 2011 en 2014, waarin het slecht ging met de Nederlandse economie.

Een opvallende trend is de toenemende vraag naar jongeren met een mbo-opleiding. Het aantal vacatures steeg in het laatste kwartaal van 2016 met 26 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat meldt het UWV. Vooral in de zorg, de horeca, de retailbranche en de logistiek groeit het aantal arbeidsplaatsen aanzienlijk.