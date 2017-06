PPG geeft strijd om AkzoNobel op

Het Amerikaanse verfbedrijf PPG Industries zet het overnamebod op zijn Nederlandse branchegenoot AkzoNobel voorlopig niet door.

Het concern had zo’n 22,4 miljard euro over voor chemie- en verfconcern AkzoNobel, maar de leiding van Akzo wees PPG meermaals de deur.

PPG moest uiterlijk donderdag een voorlopig biedingsbericht indienen bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daar ziet het concern van af, waardoor het in elk geval zes maanden geen stappen mag zetten richting het Nederlandse verf- en chemiebedrijf.

PPG gaf aan vorige week een laatste poging te hebben gedaan om met Akzo om tafel te gaan. Dat gebeurde onder meer via een brief. Het bestuur van AkzoNobel gaf daarop echter geen reactie. ‘Wij vinden nu dat het in het beste belang van PPG en haar aandeelhouders is om ons voorstel aan AkzoNobel voor nu in te trekken,’ aldus PPG in een verklaring.

Ondernemingskamer

Maandag won AkzoNobel de zaak rond de overnamepoging van het Amerikaanse bedrijf. De Ondernemingskamer oordeelde dat Akzo zorgvuldig heeft gekeken naar het overnamebod.

De zaak was aangespannen door de activistische aandeelhouder Elliott. De aandeelhoudersgroep eiste dat AkzoNobel op zijn minst in gesprek gaat met PPG over de overnamepoging. Die eis werd afgewezen door de Ondernemingskamer.

Elliott uitte zijn ontevredenheid over de houding van AkzoNobel, dat drie overnamebiedingen afwees. Het laatste bod bedroeg 96,75 euro per aandeel AkzoNobel, ofwel een totaal van 26,9 miljard euro voor het bedrijf.

Aandeelhouders paaien

Na twee informele biedingen van het Amerikaanse bedrijf PPG Industries kwam AkzoNobel in april met een initiatief om de aandeelhouders zelf te paaien. Het bedrijf stoot de chemiedivisie af en verhoogt het dividend. AkzoNobel hoopte dat de maatregelen in vergelijking met een overname door PPG een ‘superieure aandeelhouderswaarde’ opleveren.

Een deel van de aandeelhouders houdt vol dat AkzoNobel met PPG had moeten praten. Elliott eiste ook een aandeelhoudersvergadering. Dat was AkzoNobel zijn aandeelhouders niet verplicht, aldus de rechter maandag. De Ondernemingskamer zei wel dat Akzo meer had moeten doen om aandeelhouders inzicht te bieden in de biedingen van PPG en de reden waarom deze werden afgewezen, maar de rechter koppelde daaraan geen sancties.