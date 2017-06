Talpa maakt jacht op TMG met 6,50 euro per aandeel

De overnamestrijd om de Telegraaf Media Groep laait opnieuw op. John de Mol diende vanavond een officieel bod in, van 6,50 euro per aandeel. Dat is vijftig cent meer dan het nu staande bod van het Vlaamse Mediahuis.

Het bod is vanavond binnengekomen bij de Autoriteit Financiële Markt. Dat stelt het AFM in een persbericht.

Het Mediahuis trekt samen op met concern VP Exploitatie, van de familie van Puijenbroek. Samen hebben ze ongeveer 60 procent van de aandelen, en zijn niet van plan daar afstand van te doen. Daarom zijn de kansen voor John de Mol klein.

Raad van bestuur eerder op non actief

In maart werd de raad van bestuur, die wel oren had naar het bod van Talpa, door de raad van commissarissen op non-actief gezet. De twee bestuurders zouden zich niet constructief hebben opgesteld tijdens het overnameproces. Grootaandeelhouder Guus van Puijenbroek, die samen met Mediahuis een consortium heeft gevormd, heeft een zetel in diezelfde raad van commissarissen.

Toch is John de Mol niet van plan om de strijd op te geven. Gisteren werd bekend dat hij opnieuw een groot aantal aandelen TMG had gekocht. Het belang van de investeringsmaatschappij van John de Mol in het mediabedrijf is daardoor gegroeid naar 29,1 procent.