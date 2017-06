Uber-CEO Kalanick moet het veld ruimen vanwege crises

De CEO en mede-oprichter van taxibedrijf Uber stapt op. De chaos bij het bedrijf werd zo groot, dat topman Travis Kalanick (40) officieel ontslag neemt, na druk van investeerders.

Eerder werd Kalanick op non-actief gezet. Hij ging ‘drie maanden met bijzonder verlof’. In de tussentijd zou de chaos bij Uber enigszins worden opgeruimd.

In de techwereld van Silicon Valley, waar techbazen als Mark Zuckerberg (Facebook) en Jeff Bezos (Amazon) juist als helden worden gezien, is het vertrek van Kalanick extra pijnlijk. De afgelopen jaren raakte zijn bedrijf steeds verder verwikkeld in schandalen.

Chaos bij Uber

Uniek kijkje in de boeken: zo staat Uber ervoor

Uber bevestigt het bericht over het vertrek van Kalanick na berichten van de New York Times. Zijn positie is onhoudbaar geworden nadat een groep investeerders een brief aan Kalanick in Chicago hadden afgeleverd. Zij eisten in die brief zijn ontslag. Kalanick ging uiteindelijk akoord, maar blijft wel actief in de raad van bestuur van het omstreden techbedrijf.

Uber Technologies, dat via een app spotgoedkope taxiritjes aanbiedt waarbij de gebruiker direct online betaalt, was in eerste instantie het voorbeeld van een extreem succesvol deeleconomiebedrijf. Het internationale succes sloeg snel om naar een dramatische crisis. Het bedrijf kwam regelmatig negatief in het nieuws over de onzekerheid van werknemers en de seksistische bedrijfscultuur, met als gevolg een groot aantal interne onderzoeken naar onder meer de aantijgingen over seksuele intimidatie in het bedrijf.

Ook Emil Michael aan de kant gezet

Intussen moest ook Chief Business Oficcer Emil Michael, de rechterhand van Kalanick, het veld ruimen. Uber stevent af op een chaotische beursgang, terwijl een groot deel van de top aan de kant is gezet.

In 2014 dreigde Michael een boekje open te doen over journalisten die negatief schreven over het bedrijf. Hij was ook een van de Uber-directeuren die tijdens een reis naar Zuid-Korea gebruikmaakten van een escortdienst.

De topmannen kwamen aan bij een karaokebar, waar ze ieder een meisje aanwezen met een nummer om hun nek. Die meisjes stonden de hele avond ter beschikking van de zakenmannen.

Kalanick diverse keren in opspraak

Een video van Kalanick – die te zien is in een auto van Uber – ging begin dit jaar de wereld over. In de video gaat de Uberchauffeur van Kalanick de confrontatie aan met zijn baas. De chauffeur, genaamd Fawzi Kamel, klaagt over de lagere tarieven en de verbeterde kwaliteit van de taxidienst. ‘Mensen vertrouwen je niet meer,’ aldus Kamel. Hij zou bijna 100.000 dollar zijn kwijtgeraakt door de acties van Kalanick.

De Uberbaas reageert geërgerd. Eerst legt hij nog uit dat hij beslissingen moet nemen om tegen de concurrentie opgewassen te zijn. Dan barst hij lost: ‘Sommige mensen nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen gezeik. Ze geven anderen altijd de schuld van alles in hun leven. Succes ermee!’

#Boycotuber en interne onderzoeken

Door alle schandalen is het marktaandeel van Uber de laatste maanden flink gekelderd, ten gunste van concurrent Lyft. De #BoycotUber-actie bleek al snel succesvol, en intern had het bedrijf de zaken niet op orde.

Vorige week is Nestle-topvrouw Wan Ling Martello aangewezen als onafhankelijke directeur. Martello moet de crises bij Uber Technologies onderzoeken en een oplossing vinden voor de lange termijn.