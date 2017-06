100 vrouwen die durven te ondernemen

Er zijn genoeg vrouwen die als werknemer of zelfstandige een loopbaan opbouwen, maar ondernemen voor eigen risico lijkt nog steeds vooral een mannending. De vrouwen op deze pagina’s bewijzen graag het tegendeel.

Vrouwen genoeg die voor zichzelf beginnen en als zzp’er succesvol zijn. Maar een bedrijf met medewerkers en een substantiële jaaromzet is een ander verhaal. Ondernemende vrouwen zijn dun gezaaid, zo lijkt het. Ze zijn er wel degelijk, blijkt uit TheNextWomen 100, een lijst die het ondernemers- en carrièreplatform voor vrouwen The Next Women samenstelde. Dit jaar voor het eerst in samenwerking met Elsevier Weekblad.



Simone Brummelhuis: ‘Je moet mee willen doen’

Vrouwen die een plaats op de lijst willen bemachtigen, moeten een aandelenbelang van minimaal 5 procent hebben, minimaal 2 miljoen euro per jaar omzetten en minimaal vijf medewerkers in dienst hebben.

Ook, en daarmee onderscheidt TheNextWomen 100 zich van andere lijsten over carrièrevrouwen, moeten kandidaten een vragenlijst invullen. ‘Je moet willen meedoen,’ zegt Simone Brummelhuis. Zij richtte The Next Women in 2009 op om vrouwen te helpen hun bedrijf te laten groeien. In 2011 begon ze met de lijst ‘om het succes te laten zien van vrouwen die risico durven nemen en bijdragen aan een ondernemende omgeving’. Voor het eerst mochten dit jaar ook buitenstaanders kandidaten aandragen. Een raad van advies met prominenten helpt bij het opstellen van de lijst.

Fonds voor vrouwen

Sinds twee jaar bestaat daarnaast een Next Women Fonds dat investeert in start-ups. In het fonds participeren zestig vrouwen. Nu is het met 1 miljoen euro nog relatief klein, maar als het aan Brummelhuis ligt, wordt dat snel 20 miljoen euro.

De lijst kent vier categorieën, op basis van de omzet: 2 tot 5 miljoen euro (Brons), 5 tot 10 miljoen (Zilver), 10 tot 50 miljoen (Goud) en meer dan 50 miljoen (Platina). Ook is er een lijst met de naam To watch, waarop vrouwen staan die nog niet aan de criteria voldoen, maar wel hard op weg zijn om op de lijst te komen. Aparte categorieën vormen de serial entrepreneurs, serieel ondernemers die verscheidene bedrijven hebben opgericht en verkocht, en fondsbeheerders.

De vrouwen op de lijst zijn actief in tal van branches. Van mode, kinderopvang, en public relations en communicatie tot de bouw, IT en financiële dienstverlening.

Opvallend is dat slechts acht vrouwen Platina verdienen. Maar wie weet is het een kwestie van tijd voordat deze categorie kan worden uitgebreid. Zo’n omvang bereiken, kost vaak jaren. Zo begon Aletta Stas-Bax, een van de vrouwen die dit wel lukte, in 1988 met haar man Peter Stas het horlogemerk Frédérique Constant. Afgelopen jaar verkochten ze hun bedrijf, gevestigd in Zwitserland, aan een Japanse branchegenoot.

Familiebedrijf

Vijf vrouwen uit de Platina-categorie werken in een familiebedrijf. Zoals Jennifer van der Leegte, die sinds vorig jaar met haar twee broers eigenaar is van VDL, het door vader Wim opgerichte industriële concern uit Eindhoven. In de categorie Goud leiden 11 van de 25 vrouwen een familiebedrijf. Ze hebben het niet zelf opgericht, maar dat wil niet zeggen dat zij niet ondernemend zijn. Bij de selectie is ook gekeken of kandidaten aantoonbaar financieel risico nemen, zoals door overnames of nieuwe activiteiten.

Waar bedrijven vroeger overgingen van vader op zoon, worden nu kennelijk ook de dochters vaker in staat geacht het bedrijf (mede) te runnen. In een enkel geval – vertaalbureau AVB Language Group – ging het bedrijf over van moeder op dochter.

Het is de zesde keer dat TheNextWomen 100 verschijnt. ‘Ik zie progressie,’ zegt Brummelhuis. Zelf was ze mede-oprichter van de inmiddels verkochte restaurantsite Iens en is ze commissaris bij diverse bedrijven. ‘Vrouwen die eerst op de To watch-lijst stonden, vind je nu terug in de categorie Zilver, zoals Simone van Trojen van kledingmerk LaDress. Er zijn ook vrouwen uit de lijst verdwenen. Om een goede reden: bijvoorbeeld de verkoop van hun bedrijf. Ook valt me op dat vrouwen steeds vaker bereid zijn elkaar te helpen.’

TheNextWomen 100 is maandag 12 juni gepresenteerd tijdens The Next Women Summit in Amsterdam. Voor de oplettende lezer: het zijn er dit jaar eigenlijk 102.

‘Vanuit het niets iets creëren’

Heleen Dura-van Oord (45)

DQ&A Media Group, Voorburg

‘Het ondernemende zat er altijd al in. Ik verkocht zonnebrillen, zeepjes, op zolder voerde ik toneelstukken op en maakte ik spookhuizen waarvoor ik toegangskaartjes verkocht. Het ging me niet om het geld, maar om de kick van het verkopen. In 2001, midden in de dotcomcrisis, begon ik met enkele anderen DQ&A Media, een online marketingbureau. Online gebeurde nog weinig, maar ik geloofde in die toekomst. We zijn actief in dertien landen, en hebben 450 medewerkers. Ik stimuleer ondernemerschap, zoals met investeringsfonds Peak Capital, dat jonge onlinebedrijven helpt om snel te groeien. Nu ben ik betrokken bij een nieuw fonds voor foodtechbedrijven.

‘Vanuit het niets iets creëren – dat is mijn drijfveer. Voorzie je in een behoefte? Ondernemen wordt vaak geromantiseerd, maar je moet telkens nieuwe problemen oplossen. Het is een continue strijd om succesvol te zijn. Wel heb je de regie en de vrijheid om het te doen zoals jij wil. Dat heb je niet als je ergens werkt met vijf bazen boven je. Om te slagen, moet je – soms pijnlijke – keuzes maken. Ambities hebben. Marktleider in één regio? Dan nu het hele land! Niet bang zijn voor wat anderen van je beslissingen vinden, of om fouten te maken. Anders dan veel vrouwen heb ik daar geen last van.’

TheNextWomen 100

PLATINA

Omzet 50 miljoen euro plus

Aletta Bax – Frédérique-Constant

Colette Cloosterman-van Eerd – Jumbo Supermarkten

Heleen Dura-van Oord – DQ&A Media Group

Betty & Dorrie Eilers – Neptunus Structures

Jennifer van der Leegte – VDL Groep

Monique Maarsen – Maarsen Groep

Jitha van Staveren – N. van Staveren

Patricia Surendonk – Burg Groep

Corinne Vigreux – TomTom

‘Oplossingen bedenken’

Corinne Vigreux (52)

Mede-oprichter TomTom, Amsterdam

‘Ooit waren navigatiesystemen in de auto alleen voor de elite. Dat moet anders, dachten wij. Met zijn vieren ontwikkelden we in 2004 het losse navigatiekastje. Niemand anders geloofde erin, maar wij zetten door en verkochten er miljoenen. Ondernemen is oplossingen bedenken voor problemen. Je gaat iets doen op een andere manier, innoveren, met de kennis die je als bedrijf hebt. Hierdoor werden wij diverser: zo leveren we sporthorloges met gps en richten ons op systemen voor autonoom rijden. Je stelt een doel. De weg erheen is niet recht – als je je focust, kom je er.’

GOUD

Omzet 10-50 miljoen euro

Heleen van Benthem – Pokon Naturado

Caroline van den Bosch – Emeritor Procurement Services

Eugénie de Bresser – SKS Beheer, SKS Alles Kids

Linda Breur – Breur Groothandel

Andriëtte Dobbelsteen – DRT Groep

Elske Doets – Jan Doets America Tours

Hetty van Ee – Ormit Group

Heske Groenendaal – Metaglas

Irene Groenink-Verboon – Annatommie

Esther Herber-Zey – Chairsupply.eu, Officechairs.nl, Rapide Events

Francine Houben – Mecanoo

Alexandra Jankovich – SparkOptimus

Marion Koopman – Greenhouse Group

Marriel van der Most – Koninklijke Van der Most

Claudia Silvie van den Pol – Apollo

Monique Prins – Koninklijke Prins & Dingemanse

Anouk Roohe & Judith Huisman – Meetingselect

Helga Scholz-Zevenbergen – SES Nederland

Arjanneke Teeuw – Healthy People

Marjan Terpstra – De Lairesse Apotheek

Caroline van Velze – Zuiver

Rian van Velzen- Bastiaansen – Nature’s Choice

Adrienne Vertooren – Merford Holding

Jeanine de Vries – Ecostyle

Sandy Wenderhold – Sansyl, Saeb, VXS

Marlies van Wijhe – Van Wijhe Verf

‘Meer dan de tent bewaken’

Andriëtte Dobbelsteen (41)

DRT Groep, Oss

‘Mijn ouders hadden een bedrijf in naadloze vloeren, zoals de gietvloer. Na mijn studie internationale bedrijfskunde begon ik bij DSM. Maar de trage besluitvorming en hiërarchie in zo’n corporate omgeving vond ik niets. Vrij impulsief ging ik toen bij mijn ouders werken.

‘Ik leerde snel dat er eerst geld in moet, voordat je het kunt uitgeven. Het was leren door te doen. In een mkb-bedrijf doe je alles, van personeelsbeleid tot financiën. Ik bleek ondernemer in hart en nieren. Het mooiste vind ik dat je dingen naar je hand kunt zetten en snel zaken kunt doorvoeren. Naast technische vloeren voor bijvoorbeeld fabrieken richten we ons ook op designvloeren bij bedrijven en particulieren.

‘Sinds 2007 ben ik, met mijn broer, directeur-eigenaar. We vullen elkaar aan, hij is van de techniek en de details, ik van de strategie en de algemene lijn. Ik wil meer dan alleen de tent bewaken. Mijn ouders legden de basis, wij bouwen het uit. We zijn gegroeid van 25 naar 75 medewerkers. Het bedrijf wordt professioneler, projecten steeds groter. In 2008 hebben we een vestiging in Antwerpen opgezet. De economische crisis was net officieel uitgeroepen, maar we kregen zoveel aanvragen uit België, dat ik gewoon wist dat het een goede beslissing was.’

ZILVER

Omzet 5-10 miljoen euro

Birgit van den Beemt-Blaas – Perfectly Basics

Patricia Buis-Engelvaart – Engelvaart Bodywear

Jose van Dalen – QISS-IT

Britta van Egmond – Van Egmond Totaal Architectuur

Vivienne van Eijkelenborg – Difrax

Marisol Ferradas – Soledad Senlle

Sharon Hilgers – My Jewellery

Ria Joosten-van Dijck – Ria Joosten Catering & Evenementen

Danielle Kleyheeg – i4talent

Caroline van der Lande en Nikki Wiesman – De Buurtboer

Bianca van der Lee – Chaud Devant

Anna-Maria Mantel-Giannattasio – Puur Events

Maya Meijer-Bergmans – Westergasfabriek

Hetty Moll – Compagnon

Jettie van Mourik – Keen Delivery

Leontine Petit – Lemming Film

Petra van Schayik- de Vries – Compumatica Secure Networks

Tineke Sluiter – Orangebag.nl

Janita Toren – UninU

Simone van Trojen – LaDress

‘Niet op een zolderkamer’

Eugénie de Bresser (52)

SKS Alles Kids, Spijkenisse

‘Voorheen werkte ik bij grote internationale bedrijven, in commerciële functies. Maar ik wilde een eigen bedrijf. Dat biedt de vrijheid om je eigen idealen te verwezenlijken. Niet vanuit een zolderkamer, ik wil met mensen werken. In 2006 werd ik directeur van een kinderopvangbedrijf in Spijkenisse. Al snel wist ik: dit is het. Met een compagnon deed ik een managementbuy-out. Nu hebben we ruim dertig locaties in Zuidwest-Nederland. Schaalvergroting is belangrijk, maar bezig zijn met de ontwikkeling van kinderen en medewerkers is voor mij minstens zo belangrijk.’

BRONS

Omzet 2-5 miljoen euro

Monique Ansink – Excellent Products Group

Imke Arts – Eerlijk met Recht

Hania Boer – Bas Boer Noten & Zaden

Jacqueline Bosselaar – Het PR Bureau

Kieran Canisius en Sabine Hutchison – Seuss Consulting, Seuss Recruitment

Gervaise Coebergh – Coebergh Communication & PR

Lilian Custers – Unlimited PR

Petra de Boer – Ecomedia Groep / Ecodrukkers

Evelien de Vries – MDV Cosmetics

Maaike Dekkers-Duits – Silverfit

Esther van Diepen – Mom in Balance

Astrid Duits – Duits Engineering

Nathalie Feijen – Kindervilla Companies

Femke Furnee – Fest Amsterdam

Jopie Geerts – Girav

Marleen van Griensven – Puurenkuur

Kristel Groenenboom – Container Service C. Groenenboom

Janneke Hadders – Dacom

Wendy van Ierschot – Van Ierschot

Ariane Inden – Ariane Inden Cosmetics

Jannie Iwema – Bonebakker Juwelier / Bejeweled

Danielle Kaspers – Robitex

Sybrig van Keep en Mayke van Keep – De Issuemakers

Kim Lustermans-Bakker – Landgoed Rijckholt

Martine Meijburg – Second Degree

Leone Menne en Julie Menne – Menne Instituut

Isabelle Occelli-van Rooij – AVB Language Group

Ileen Purperhart – Hestia Kinderopvang

Ilse van Ravenstein – Involve

Marjo Staring – DesignThinkers Group

Karin Stoevenbeld-Kreber – Interall Group

Marjolein van Trigt – Freelancers United

Lisette Vermeulen- Mulder – Tsjecho Reizen

Vivian Vleeshouwers – Lekko

Jacqueline Zuidweg – Zuidweg & partners

‘Als ‘n gek langs kappers’

Evelien de Vries (26)

MDV Cosmetics, Scherpenzeel

‘Ik kreeg ooit innovatieve haarkrullers van een vriendin. Ze waren in Nederland nergens te koop. Zo ontstond het idee om ze te gaan distribueren. Ik was 21, studeerde en had geen startkapitaal. Gelukkig gaf de merkeigenaar me een betalingstermijn van 30 dagen. Als een gek reed ik langs alle kappers in Nederland: ik moést verkopen, anders kon ik mijn rekeningen niet betalen. Inmiddels is MDV een miljoenenbedrijf met een vestiging in Duitsland, en distribueren we haar- en cosmeticaproducten naar Europese spelers als Douglas en Etos. Ik werk dag en nacht. Een privéleven heb ik niet. Maar dit is wat mij intens gelukkig maakt.’

SERIEEL ONDERNEMER

Gestart en verkocht:

Sacha Engels – Engels & Partners

Noelle Haitsma – Unieke Kinderopvang

Ilonka Jankovich – Legal FlexForce ProfiPower

Nicolette Mak – Valid Express

Janneke Niessen en Joelle Frijters – Improve Digital

Marijn Pijnenborg – funda.nl, mannenmedia.nl en auto.nl

Pauline Rengers – Juffrouwjulia, Linq

Marja Ruigrok – Ruigrok NetPanel

‘Ik wist dat het goed zat’

Nathalie Streng (29)

The Cold Pressed Juicery, Amsterdam

‘Sinds mijn studietijd maak ik zelf sapjes: ik ben intolerant voor diverse voeding en merkte dat ik baat bij die sapjes had. In New York, waar ik in 2012 ging werken, vroeg een collega waarom ik toch altijd mijn eigen sap stond te maken. Ze hadden daar op elke straathoek barretjes met cold pressed juices, koudgeperste sappen. Daar stonden ze in rijen voor de deur. In Nederland werd gezondere voeding populair, maar nergens kon ik cold pressed juices kopen. Ik schreef een businessplan, vond een investeerder en opende in oktober 2014 mijn eerste winkel. Mijn vader, ook ondernemer, verklaarde me voor gek dat ik mijn goedbetaalde baan opzegde. Maar ik wist dat het goed zat.

‘De eerste drie maanden moest ik mensen overtuigen, hun uitleggen wat koudgeperst sap zo gezond maakt. Daarna ging het als een speer. De kisten met groenten stonden tot aan het plafond en nog moest ik “nee” verkopen. Ik heb inmiddels vier winkels in Amsterdam, een aparte perskeuken en vijftig medewerkers. Nu richt ik me op nieuwe raw producten, een webshop die in heel Nederland levert en ik wil meer recyclebare materialen gebruiken. Ik vind het belangrijk om iets voor de aarde terug te doen. Mijn doel: leveren door heel Europa.’

FONDS

Cilian Jansen Verplanke, Desiree van Boxtel en Hadewych Cels – Karmijn Kapitaal

Laura Rooseboom – StartGreen / OnePlanetCrowd

Mirjam Terhorst – FundIQ

Willemijn Verloop en Machteld Groothuis – Social Impact Ventures

‘Fijn om zelf de richting te bepalen’

Petra van Schayik-de Vries (58)

Compumatica, Uden

‘Na de hts werkte ik op de salesafdeling van een IT-bedrijf, maar na de geboorte van ons eerste kind kon ik er niet parttime werken. Ik werkte erna bij een bank en in het bedrijf van mijn man, maar de IT trok. Het ondernemerschap ook. Vroeger al liet ik kinderen voor vijf cent op de pony van mijn opa en oma rijden, en ik vind het fijn om zelf de richting te bepalen.

‘In 1996 vroeg een oud-collega me te komen werken bij zijn net gestarte IT-beveiligingsbedrijf, Compumatica. Na een jaar kocht ik 49 procent van de aandelen, sinds zijn pensionering in 2008 ben ik volledig eigenaar. Ik deed de sales en financiën, hij de technische kant. Ondernemen is continu schakelen. In 2002 kochten we een Duitse leverancier. Hij maakte een belangrijke productlijn en stopte ermee. Van importeur werden we opeens fabrikant én een internationaal bedrijf.

‘Van oudsher beveiligen we wereldwijd overheidsnetwerken, nu richt ik me ook op bedrijven. Als een fabrieksnetwerk wordt gehackt, kan het productieproces dagen plat liggen. Ik wil bewustwording kweken over cybersecurity: iedereen heeft een slot op de deur, pc’s zijn onbeveiligd gekoppeld aan internet. Met soms desastreus gevolg, denk aan het virus WannaCry dat 200.000 bedrijven hackte.’

30 TALENTEN TO WATCH

Vivianne Bendermacher en Tamira van Roeyen – Techionista

Sanne Bolkestein – AFRIpads

Joni De Vogel-Smeenk – vatfree.com

Floortje Dessing – Nukuhiva – Anke Goossens Le Big

Sophie van den Haak – Waxbar

Janneke van den Heuvel – TryLikes

Janita en Mariella Hurkmans – De Dames van Hurkmans

Lenneke van Ingen – A Million Faces / Steel / Bluebirds

Eveline Klumpers – Katalysis

Joyce Knappe – Proparents

Mieke Kosters – Skinnyminds

Cathelijne Lania – A Beautiful Story

Jolique Muller – Influentials

Lieke Pijpers en Talitha van Ogtrop – The Next Closet

Margo Reuten – Restaurant Da Vinci

Cecile Scheele – Goodbrandz

Constance Scholten – Camarilla

Katinka Slegt – Slegt Verzekeringen

Emilie Sobels – Hashtag Workmode

Eline Stiphout – Stiphout Industries / TUSTI

Nathalie Streng – The Cold Pressed Juicery

Adine Tjeenk Willink en Danique Wiltink – Nimbles

Annuska Toebast – nOeser

Valerie Vallenduuk – Present Your Startup

Julia Veldhuijzen-van Zanten – LifeSense

Anouk Visser – Birds.ai

Floor van de Water – Byloulou

Paulien Wesselink – O My Bag

Iris Zonneveldt – Treams

‘Aan ideeën geen gebrek’

Maya Meijer-Bergmans(72)

Eigenaar Westergasfabriek, Amsterdam

‘Mijn man en ik hadden een projectontwikkelingsbedrijf. Via die weg verkregen wij de Westergasfabriek, veertien verwaarloosde rijksmonumenten in Amsterdam, in handen. Ik wilde meer dan die opknappen en zomaar verhuren; er een cultureel-maatschappelijke bestemming aan geven. Zo werd het een hotspot. Nog steeds kan niet iedereen huren, je moet in het concept passen. Nu dient zich een volgend avontuur aan: we mogen Paleis Soestdijk een nieuwe bestemming geven. Aan stoppen denk ik niet. Met mijn dochter ben ik bezig met een sieradenlijn. Aan ideeën geen gebrek!’

‘Ik ken geen nee’

Janita Toren (55)

Uniglas, HerstelDirect (UninU), Groningen

‘Ik begon als lerares, maar ondernemen zit in mijn genen. In 1997 kocht ik via een managementbuy-out Uniglas, een netwerk dat melders van glasschade, vaak verzekeraars, en reparateurs samenbrengt. Ik bouwde het uit. Uniglas en HerstelDirect coördineren de afhandeling van jaarlijks duizenden schades – naast glas-, ook water- en brandschade – aan gebouwen. De essentie is de regie. Door gebruik van technologie en data maken we onze regierol steeds geavanceerder. Ik ben een zeiler. In de scheepvaart is goede communicatie cruciaal, zo voorkom je fouten. Dat vertaal ik naar mijn bedrijf en betrokken partijen. Ondernemen is doorzetten, ik ken geen nee.’