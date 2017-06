Opnieuw geblunder: ‘Onacceptabel’ datalek bij Belastingdienst

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft aangifte laten doen vanwege datadiefstal bij de Belastingdienst. In een brief informeert hij de Tweede Kamer over het datalek bij de fiscus.

‘Onacceptabel’, reageren oppositiepartijen op het nieuws. In totaal is in zeker tien gevallen data op een niet toegestane manier gelekt bij de Belastingdienst. Het betreft de afdeling Data en Analytics in Utrecht.

Een geval van strafbaar feit

Er is melding gemaakt van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In veel gevallen ging het om werknemers die informatie naar zichzelf hadden gemaild, zodat ze thuis konden verderwerken met de data. Naar de medewerkers die in beeld zijn wordt een integriteitsonderzoek geopend. Daaruit moet blijken of er maatregelen worden genomen.

Bij zeker een geval staat al vast dat het gaat om een strafbaar feit. De aangifte die Wiebes heeft laten doen bij het OM betreft persoonlijke informatie die naar buiten is gelekt via de mail. Dat gebeurde door een externe medewerker, meldt het OM. De inhuur van de betrokken externe werknemers is per direct beëindigd.

‘Beveiliging nog steeds niet op orde’

Staatssecretaris Wiebes, onder wiens bewind er de afgelopen jaren behoorlijk werd geblunderd bij de Belastingdienst, zegt dat het lek ‘onacceptabel’ is. ‘Ook de andere partijen in de Tweede Kamer reageren woest op het nieuws.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft een debat aangevraagd voor volgende week. ‘Dit mag niet gebeuren met de gegevens van mensen,’ aldus de politicus. Ook het CDA reageert ziedend. Kamerlid Pieter Omtzigt noemt het een ‘ernstige’ situatie. D66 wil naar eigen zeggen ‘snel duidelijkheid over omvang van het datalek’. Kamerlid Steven van Weyenberg voegt toe: ‘Ook is beveiliging bij dit deel van de Belastingdienst nog steeds niet op orde. Dat moet direct gebeuren.