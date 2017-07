11 tips om je vakantie te ‘hacken’

Lange wachtrijen op Schiphol, te dure tolwegen en overvolle stranden. Een vakantie is al stressvol genoeg. Deze tips maken uw vakantie dragelijker…

Tolpoortjes in Frankrijk

Wie met de auto naar het zuiden rijdt kan er niet omheen. Of, nu ja, het kan wel, maar dan moet je erg van kleine land- en bergweggetjes houden. Maar voor de snelwegen zal moeten worden betaald. Een vignetje in Zwitserland en Oostenrijk en tol in Frankrijk, Italië en Spanje. Zonde van het geld, maar het hoort er nu eenmaal bij.

Let wel op dat je niet te véél betaalt, vooral in Frankrijk. Hier kan het gebeuren dat een voertuig in een te hoog tarief wordt ingeschaald. Dit gebeurt vooral met busjes, campers en auto’s met een caravan. Door het gewicht van het voertuig moet je dan een vrachtwagentarief betalen, dat veel hoger ligt. Even een belletje met de intercom doet wonderen, zoals te zien is in dit filmpje. Wat de juiste toltarieven zijn, staat op de site van de ANWB.



Niet op het terras gaan zitten in Italië

Stel je voor: je sjouwt al de hele dag onder de snoeihete zon met vier jengelende kinderen van de Trevi Fontein naar het Colosseum en van het Vaticaan naar de Spaanse trappen. Doodvermoeid en onder het zweet stap je een bar binnen waar je voor jezelf een vino bianco en voor de kids een spremuta d’arancia (deze woorden heeft u thuis ingestudeerd) bestelt. ‘Accomodatevi!’ zegt de barvrouw vriendelijk, ‘Pliese, siet downe!’

Natuurlijk wil je gaan zitten, je bent immers doodop, en anders die kinderen wel die al tien kilometer aan Romeinse klinkers achter de voeten hebben. Maar achter de vriendelijke lach van de barvrouw schuilt keihard economisch gewin. Dat wijntje is op het terras namelijk twee keer zo duur. Ze moet de drankjes immers komen brengen en rekent daar ‘servizio’ voor. Dit moet dan wel staan aangegeven op de bon. Ook kan het gebeuren dat je opeens twee euro per persoon voor het brood moet betalen. Je houdt de Nederlandse eer hoog en blijft dus lekker staan. Besluit je wél te gaan zitten, wees dan in ieder geval niet zo dom om fooi te betalen. Die ‘servizio’ is immers al een in de bon verwerkte fooi. Geen Italiaan zal raar opkijken als je geen eurocent fooi neerlegt, al voelt dit in het begin een beetje raar.

Betaal geen ‘coperto’ in Italië

Restaurateurs buiten Rome mochten tot dit jaar een ‘coperto’ rekenen bovenop de normale rekening. Hiermee werd een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de stoelen, tafels, het bestek, het brood bij het eten etc. Dit is sinds dit jaar verboden. Zie je nog steeds ‘coperto’ staan, houd je poot dan stijf en betaal niet. Het is immers wettelijk verboden u die coperto te laten betalen. Blijven ze moeilijk doen. Verwijs dan naar de ‘decreto contro-coperto’. Wellicht dat deze juridische kennis indruk maakt.

In Portugal geen hapjes op tafel eten

Portugal is een prachtig land met vriendelijke mensen en heerlijk eten en drinken. Wie in Lissabon of Porto in een restaurantje gaat zitten, is waarschijnlijk niet verbaasd als de ober heerlijke amuzen op tafel komt zetten. ‘Wat een gastvrijheid,’ zal je denken. Je had immers niets besteld, dus zullen deze hapjes wel ‘van het huis’ zijn. Helaas. Hoe vriendelijk het gebaar ook lijkt, voor de hapjes moet gewoon worden betaald, maar alleen als je ze opeet. Sla de hapjes dus vriendelijk af en vraag om de kaart. De ober zal zonder te mokken de lekkernijen weer van tafel halen.

Onderhandel over alles in Marokko

Iedereen in Marokko weet: een fles cola kost 1 euro. Maar toeristen weten dat niet. En dus zal je als westerling altijd teveel betalen. Dat geldt voor vrijwel alles in Marokko. Van de taxi tot het brood bij de bakker. Daarom geldt de regel: onderhandel over alles. Waar je ook bent. Accepteer geen enkele prijs en reageer altijd verbaasd over een prijs en zeg: normaal is dat veel goedkoper. De verkoper zal snappen dat er met jou niet te sollen valt en verlaagt zijn prijs. Hier en daar een woordje Arabisch en je bent verzekerd van een goede prijs.

Geef geen fooi in Japan

In Japan wordt het geven van een fooi als een belediging gezien. Ook in landen als China en Italië (indien ‘servizio’ op de bon staat) hoef je niet per se fooi te geven. In landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is de fooi haast een verplichting. Als je het niet zeker weet, hanteer dan 5 tot 10 procent van de rekening als fooipercentage. Dan zit je meestal wel goed. Was de service niet naar wens, dan kun je ook gewoon niets extra’s geven. Behalve in Italië natuurlijk, daar betaal je sowieso voor de service, hoe slecht die ook was.

Accepteer nooit de wisselkoers van buitenlandse bank

Wie buiten de eurozone geld uit de muur trekt, krijgt steeds vaker de keuze: wil je in buitenlandse valuta pinnen of wil je een bedrag in euro’s, omgerekend in de lokale valuta pinnen. Kies nooit voor de tweede optie, en altijd voor de eerste. In het eerste geval pin je buitenlandse valuta en zal jouw eigen bank dit in euro’s omrekenen en hier een kleine valutakoerstoeslag van meestal 1 procent rekenen. In het tweede geval doet de buitenlandse bank dit voor je, maar die rekent vaak tot wel 8 procent koersopslag. Vaak staat er dan ook nog bij: co commission. Trap er niet in, en laat het omrekenen aan jouw eigen bank over.

Betaal de politieagent geen cash in Zuid-Afrika

Mocht je in Zuid-Afrika worden aangehouden door de politie, werk dan vriendelijk mee, maar weiger een eventuele ‘boete’ in cash te betalen. Het gaat hier vaak om een corrupte agent die wat bij wil verdienen. Zeg dat je desnoods mee wilt gaan naar het bureau, maar dat je niet ter plekke zult betalen. Waarschijnlijk zal de agent je na enig aandringen laten gaan. In ieder geval valt er altijd over de prijs te onderhandelen. Dit geldt overigens ook voor veel Aziatische landen en de meeste landen op de Balkan. Ook hier zetten agenten die wat bij willen verdienen hoog in en vragen ze bedragen van rond de 50 euro. Meestal kom je ook gewoon weg met een pakje sigaretten.

Pak je koffer efficiënt in

Leg zware spullen onderop en rol zware dingen op. Trek de zwaarste kledingstukken aan (of neem helemaal geen zware kledingstukken mee). Stop je schoenen vol met sokken en andere kleine zaken. Stop een stapel t-shirts in je jasje. Dit is efficiënt en zo kreukt het jasje niet. Doe je schoenen in een douchemuts, zo worden uw kleren niet vies. Stop je oplader en andere kabels in een brillenkoker. Meer koffertips lees je hier.

Neem geen ‘trolley’ mee

Check gewoon je koffer in als bagage of neem alleen een paspoort en plastic pasjes mee. Kleren kopen kun je in het buitenland ook toch?. Vanwege de drukte zijn er op Schiphol namelijk aparte rijen voor mensen zonder rolkoffer. Dat kan zomaar een uur schelen en kan het verschil zijn tussen het halen of missen van een vlucht. Dus travel light en laat die rolkoffer lekker thuis!

Controleer op laatste moment de prijs van uw hotel

De prijs van een hotelkamer gedraagt zich min of meer hetzelfde als die van een vliegticket. Lang blijft die op normaal niveau om vervolgens, naarmate het hotel vol raakt omhoog te gaan. Maar als het hotel op het laatste moment niet helemaal vol blijkt te zijn, schieten de prijzen juist weer omlaag. Het loont dus altijd om kort voor vertrek nog even naar de huidige prijs van het hotel dat je geboekt hebt te kijken. Is die prijs flink lager? Kijk dan of je nog kunt annuleren en boek opnieuw. Dit kan zomaar enkele tientjes schelen.

Overigens loont het altijd om even met het hotel te bellen. Als je rechtstreeks boekt, heb je meer controle over de kamer die je krijgt (niet aan de straatkant, tweepersoonsbed in plaats van twee losse) en kan het zijn dat je extra’s of korting kunt krijgen. Als je rechtstreeks boekt, hoeft het hotel immers geen commissie af te dragen aan een externe boekingssite.