Franse woede na uitlatingen OR-baas KLM

Het is weer hommeles in de hoogste echelons van Air France-KLM. De leiding van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie haalt fel uit naar de voorzitter van de ondernemingsraad van KLM.

Deze Jan Willem van Dijk heeft zich volgens de Fransen de afgelopen dagen ‘feitelijk onjuist’ uitgelaten over de nieuwe dochtermaatschappij van Air France, Joon. Dat schrijft het FD donderdag op basis van een brief.

Angst dat KLM de dupe wordt

Bij KLM bestaat er veel twijfel over het nieuwe Joon, dat de groei bij Air France moet aanzwengelen. Het gaat niet om een prijsvechter als EasyJet of Ryanair, maar om een onderneming die met lagere kosten beter moet concurreren met andere luchtvaartmaatschappijen, zoals die in het Midden-Oosten. Joon richt zich vooral op ‘millennials met een levensstijl die draait om digitale technologie’.

Van Dijk uitte eerder publiekelijk zijn scepsis over de nieuwe dochtermaatschappij van Air France. Hij vraagt zich af of dit initiatief de gewenste groei brengt en is bang dat KLM de dupe wordt. De afspraken die in Parijs werden gemaakt – waar het hoofdkantoor staat van de luchtvaartcombinatie – zouden niet in het belang zijn van de Nederlandse tak.

KLM presteert al jaren heel wat beter dan zijn Franse partner. In Frankrijk wordt gezegd dat Joon de groei van KLM niet zal hinderen.

Balans is volledig zoek

De uitlatingen van de OR-voorzitter zijn niet goed gevallen in Parijs. Jérôme Nanty, bestuurssecretaris en de hoogste humanresources-baas bij Air France-KLM: ‘Ik deel de over-simplistische mening niet dat KLM-medewerkers aanzienlijke inspanningen hebben verricht, terwijl medewerkers van Air France systematisch elke inspanning hebben geweigerd.’

De balans tussen de maatschappijen is volledig zoek. Uit de jaarcijfers van Air France KLM bleek hoe groot het verschil is tussen de twee bedrijven. KLM boekte 681 miljoen euro winst, Air France moest het met iets meer dan de helft doen (372 miljoen euro).