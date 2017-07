Amsterdam profiteert toch (beetje) van Brexit

Bankieren mogen Amsterdam dan mijden vanwege het strenge bonusbeleid in Nederland, de hoofdstad slaat toch munt uit de Brexit. Zeker vijf bedrijven die zich richten op high frequency trading komen naar Amsterdam.

Voor zogenoemde flitshandelaren, die speculeren op kleine beursbewegingen, is Amsterdam populair. Vier Amerikaanse handelshuizen zijn de afgelopen tijd al naar Amsterdam verhuisd. De Zuidas kan volgens het Het Financieele Dagblad rekenen op meer Britse bedrijven.

Echt munt slaan uit de ‘Brexodus’ zit er voor Amsterdam niet in. Lees meer over het bonusplafond >>

Gunstig klimaat voor handelshuizen

Het bonusplafond, dat bankiers die Londen verlaten tot nu toe heeft weggehouden uit Amsterdam, is niet van toepassing op flitshandelaren. Zij handelen met hun eigen kapitaal, en hebben geen klanten die de autoriteiten willen beschermen. Handelshuizen betalen deze traders vaak een lager basisloon met hoge bonussen.

Bovendien heeft Amsterdam ‘een gunstig zakelijk klimaat voor handelsfirma’s’. Dat zegt althans handelshuis Jane Street uit New York, dat naast de locatie in Londen een vestiging in Amsterdam overweegt, tegen het FD.

Bonusplafond jaagt bankiers weg

Werkgeverslobby VNO-NCW sloeg eerder alarm over het schadelijke effect van het strenge bonusbeleid in Nederland. Voorzitter Hans de Boer wakkerde zo het debat aan over het bonusplafond in Nederland – 20 procent van het basissalaris, ten opzichte van 100 procent in andere Europese lidstaten.

Nederland loopt duizenden banen mis die banken anders naar Amsterdam of Rotterdam zouden verhuizen, als er geen sprake was van de ‘symboolpolitiek’ van het bonusplafond, meent De Boer.