Britten geven toe: wij moeten Brexit-rekening betalen

Ondanks de grootspraak van minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson geeft de Britse regering toe dat ze de uitstaande rekening bij de Europese Unie ten minste deels zal moeten betalen.

Dat erkent het kabinet van premier Theresa May in een brief aan het Lagerhuis. Het Verenigd Koninkrijk ruziet al maanden met de EU over de rekening. Johnson haalde recent uit naar de EU, die, zei hij, ‘naar haar centen kan fluiten’.

Vertraging in Brexit-proces

EU-onderhandelaar Michel Barnier reageerde fel op Johnson: ‘Ik hoor helemaal niemand fluiten. Wel hoor ik de klok tikken.’ De EU vindt dat het Verenigd Koninkrijk vaart moet maken met de onderhandelingen over het vertrek uit de Unie.

Sinds May bij de verkiezingen in juni haar meerderheid in het Lagerhuis verloor, stuit de regering op felle oppositie. Zowel de EU als de Britse regering vreest dat de tegenstand voor verdere vertraging zal zorgen.

Eerst de rekening, dan een handelsverdrag

De Britten moesten op de eerste dag van de Brexit-onderhandelingen al concessies doen. Brexit-minister David Davis wilde eerst een nieuwe handelsovereenkomst, voordat zou worden onderhandeld over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. De EU wil het omgekeerde: eerst een akkoord over de scheidingsrekening, dan pas gesprekken over een handelsverdrag.

De rekening voor het Verenigd Koninkrijk kan oplopen tot zo’n 100 miljard euro, zeggen Europese politici. Anderen schatten het bedrag op 40 tot 50 miljard. In elk geval zien de Britten nu in dat zij de EU moeten betalen, en niet andersom, zoals May eerder dit jaar nog beweerde.

Streepje voor bij onderhandelingen

Uit een brief van Joyce Anelay, Senator en topambtenaar bij het Brexit-ministerie, blijkt dat de regering toegeeft dat het in elk geval een deel van de rekening moet betalen. Daarmee wordt een crisis voorkomen aan de onderhandelingstafel. De EU en de Britten lagen op ramkoers.

Mogelijk hoopt de regering met dit compromis de onderhandelingen over EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk vlot te trekken. Het Europees Parlement vindt dat het voorstel van premier Theresa May niet ver genoeg gaat. Europarlementariërs, onder leiding van Guy Verhofstadt, dreigden met een veto als May niet met een beter voorstel komt.