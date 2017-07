Het is in principe niet de bedoeling dat TomTom wordt overgenomen door een buitenlandse partij. De strategie van het bedrijf is erop gericht zelfstandig te blijven.

Dat zegt TomTom’s ceo Harold Goddijn in een interview met Elsevier Weekblad.

TomTom, dat de hardwaredivisie (de navigatiekastjes) steeds verder afbouwt en zich meer richt op softwareproducten voor bedrijven als Apple en Microsoft, heeft goede kaarten in handen op het gebied van de zelfrijdende auto.

3D-kaarten

Het Amsterdamse bedrijf ontwikkelt zogenoemde 3D-kaarten waarmee zelfrijdende auto’s zaken als zebrapaden en overstekende voetgangers kunnen herkennen. TomTom is, samen met Google en Here één van de belangrijkste spelers op het gebied van 3D-kaarten.

Hoewel er geen sprake is van officiële overnameplannen is TomTom op papier een interessante partij voor een bedrijf dat een slag wil slaan in de hevige concurrentiestrijd om de zelfrijdende auto. Maar TomTom blijft liever een tussenpartij die technologie aan meerdere grote klanten levert, zegt Goddijn.

‘We zitten natuurlijk in een hot segment. Maar onze strategie is erop gericht dat wij zelfstandig onze bijdrage aan de zelfrijdende auto leveren.’

Niet anders dan Akzo

Of TomTom een prooi is voor de koopzuchtige techreuzen uit Silicon Valley laat hij in het midden. ‘Als ik er iets van zou merken, zou ik het niet zeggen.’

Goddijn geeft wel toe dat zijn invloed, ongeacht zijn status als oprichter-bestuurder op een eventuele overname beperkt is. ‘We hebben nu eenmaal gekozen voor een leven op de beurs, dus we zullen de belangen van de aandeelhouders dienen. Daarin zijn we niet anders dan een bedrijf als Akzo Nobel.’ De chemiereus wees onlangs meerdere overnameboden van de Amerikaanse branchegenoot PPG af.

Tegenvallende cijfers

De nieuwe activiteiten van TomTom zorgen er nog niet voor dat de dalende trend van de afgelopen jaren kan worden gestopt. Het bedrijf boekte een omzetdaling van 4 procent in het tweede kwartaal, bleek vorige week uit de halfjaarcijfers.

TomTom maakte in het tweede kwartaal een winst van 21 miljoen euro. Dat was 10 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.