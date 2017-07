Dollar verliest steeds meer terrein onder Trump

Het wordt goedkoop shoppen in New York komende winter, de dollar verliest opnieuw terrein ten opzichte van de euro. De Amerikaanse munt noteert vandaag 1,17 dollar tegen de euro, een niveau dat sinds 2015 niet meer is bereikt.

De verzwakking van de dollar ten opzichte van de euro is geen verrassing. De mate waarin wel: de munt verliest meer terrein dan verwacht. Amerikaanse beleidsmakers hielden rekening met 1,14 dollar tegen 1 euro tegen het einde van 2017. Halverwege het jaar zit de dollar hier dus al fors boven: Europeanen krijgen inmiddels 1,17 voor elke euro.

De munt verzwakt op een breed front. De dollar verliest niet alleen terrein op de euro maar ook op de Chinese yuan. Tegenover het Britse pond blijft de dollar gelijk: 1 pond noteert 1,31 dollar. Afgelopen woensdag werd bekend dat de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, niet zal morrelen aan de rentestanden. De belangrijkste rente blijft binnen de bandbreedte van 1 tot 1,25 procent. Daarnaast gaat de Fed tijdens de crisis gekochte obligaties verkopen.

‘We creëren juist Amerikaanse banen!’

Het is de schuld van Trump

Het terreinverlies van de dollar kan worden gezien als een direct gevolg van het Amerikaanse beleid. De belofte van onder meer belastingverlagingen die de Amerikaanse president Donald Trump deed tijdens zijn campagne, had direct effect op de markten. Beleggers kregen een positief beeld van de Amerikaanse economie en hapten toe: de Dow Jones steeg naar recordhoogten en ook de inflatie schoot omhoog.

Dat optimisme is intussen vervlogen. De Amerikaanse president heeft moeite zijn beleid door te voeren, waardoor belastingverlagingen vooralsnog uitblijven. De euforie die in januari onder beleggers heerste, maakt plaats voor een ingetogener sentiment op de beurzen. Dat zie je terug in de markten en de koers van de dollar ten opzichte van de euro.

Europa

Tegelijkertijd gebeurt er in Europa iets anders. De euro wordt al geruime tijd ondersteund, de Europese Centrale Bank koopt maandelijks voor miljarden euro’s aan schuldpapier op. Naar verwachting wordt dit verruimingsbeleid op korte termijn geleidelijk afgebouwd. Tegelijkertijd trekken de Europese economieën aan, wat de euro opstuwt.

Zet deze trend door, dan kunnen we met de Kerst goedkoper naar de Verenigde Staten. Het is nog lang niet zo voordelig als in 2008, toen kregen Europeanen 1,50 dollar voor elke euro.