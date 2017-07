Duitsland waarschuwt: doe geen zaken met Turkije

Het diplomatieke conflict tussen Duitsland en Turkije kan grote gevolgen hebben voor de Turkse economie. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft bedrijven opgeroepen geen zaken te doen met Turkije.

Minister Sigmar Gabriel wil harde maatregelen na de arrestatie van de Duitse mensenrechtenactivist Peter Steudtner. Turkije arresteerde hem op 5 juli en weigert hem vrij te laten, ondanks de eis van de Duitse regering. Turkije noemt het onacceptabel dat Duitsland zich bemoeit met zijn binnenlandse politiek.

Turkse minister ziet geen crisis met Duitsland: ‘Gabriel is mijn vriend’

Geen verzekering voor Duitse export

Steudtner was op 5 juli op een bijeenkomst over internetveiligheid in Istanbul toen hij door de Turkse politie werd opgepakt. Ook de directeur van de Turkse afdeling van Amnesty International, Idil Eser, werd gearresteerd. De aanklacht luidt: deelname aan een ‘gewapende terroristische organisatie’.

Gabriel waarschuwde bedrijven donderdag om te investeren in Turkije. ‘Het is geen enkel bedrijf aan te raden om zaken te doen en te investeren in een land zonder rechtszekerheid,’ aldus de minister. ‘In Turkije wordt zelfs ondernemingen die volstrekt onschuldig zijn, verweten banden te hebben met terroristische organisaties.’

De Duitse regering legt mogelijk de kredietverzekering van Duitse bedrijven aan banden die naar Turkije exporteren. Duitsland is een van de grootste exporteurs naar Turkije, waar duizenden Duitse bedrijven actief zijn.

Gabriel wil einde toetredingsgeld

Ook wordt het reisadvies aangescherpt: Gabriel waarschuwde dat Duitsers in Turkije het risico lopen zomaar te worden opgepakt. De minister hoopt tevens een einde te maken aan de Europese investeringen in Turkije die het land moeten voorbereiden op toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen voor die toetreding liggen momenteel stil.

In de periode 2014-2020 krijgt Turkije 4,5 miljard euro van de Europese Unie. Duitsland wil in Brussel het geld dat naar Turkije gaat en de onderlinge verhouding tussen de EU en de regering van president Recep Tayyip Erdogan aan de kaak stellen.