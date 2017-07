EU legt export van ‘migrantenbootjes’ naar Libië aan banden

De Europese Unie legt bedrijven die rubberboten naar Libië exporteren flinke beperkingen op. Het besluit moet het moeilijker maken voor mensensmokkelaars om migranten de zee op te sturen in overvolle rubberbootjes.

Ook de verkoop van buitenboordmotoren aan Libische klanten wordt aan banden gelegd. Europese bedrijven mogen alleen naar Libische afnemers exporteren als deze kunnen bewijzen dat de boten en motoren voor de visserij worden gebruikt.

Flinke kritiek

Nog steeds komen veel migranten vanuit Noord-Libië naar Europa. ‘We proberen op deze manier het verdienmodel van de mensensmokkelaars te kraken,’ zegt EU-politicus Federica Mogherini (Buitenlandse Zaken).

Het plan ontvangt nu al flinke kritiek. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de mensensmokkelaars toch wel aan de boten komen.

Kritiek op Operatie Sophia

De ministers van Buitenlandse Zaken van EU-lidstaten kwamen maandag bijeen om te praten over het migratievraagstuk. Er is nog steeds geen overeenkomst bereikt over Operatie Sophia, het project waarbij EU-landen bootvluchtelingen bij de Libische kust opvangen en naar Italië vervoeren.

Vanwege de operatie kwam de Europese Unie onder vuur te liggen. Dat schepen van de EU dicht bij de Libische kust varen, zou mensensmokkel alleen maar stimuleren. Journalist Arnold Karskens klaagde zelfs vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans (PvdA) aan om Operatie Sophia.

Migratie als splijtzwam

Italië verzet zich tegen verlenging van het Europese project. Een groot deel van de migranten blijft in Italië. Steden bij de kust kampen met grote problemen en kunnen de opvang van de migranten amper aan.

De migratiecrisis is nog steeds een splijtzwam in de Europese Unie, zo bleek ook vorige maand tijdens een EU-top in Brussel. Oost-Europese landen verzetten zich tegen de plannen van andere EU-leiders om asielzoekers over de lidstaten te verdelen.