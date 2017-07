Juncker: ‘EU kan strijd leveren met de VS’

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker is bereid snel terug te slaan, als de VS invoerheffingen instelt op staal. Tijdens de G20-top laat Juncker weten binnen enkele dagen een antwoord klaar te hebben. Loopt dit uit op een handelsoorlog tussen de EU en de VS?

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

De spanningen stijgen, omdat de Amerikaanse president Donald Trump dreigt om invoertarieven en quota te heffen op staal. Zo wil hij de concurrentiepositie van de Amerikaanse auto-industrie bevorderen.

Volgens de Amerikaanse regering moet een invoerheffing op staal China de pas af te snijden. Maar gevreesd wordt dat de maatregelen niet China zullen treffen, maar vooral de Europese Unie en Japan. De Europese Unie exporteert jaarlijks voor 12 miljard dollar (10,5 miljard euro) aan staal naar de Verenigde Staten.

‘EU in strijdbare stemming’

‘Wat ik graag zou willen zeggen, is dat we binnen enkele dagen – we hebben daar heus geen maanden voor nodig – tegenmaatregelen kunnen nemen,’ dreigt Juncker tijdens een persconferentie tijdens de G20. Ik vertel dit met de hoop dat het niet nodig zal zijn. Maar we zijn in een zeer strijdbare stemming.’

Volgens de Britse krant Financial Times wordt door ambtenaren in Brussel gewerkt aan een lijst met producten uit Amerika die kunnen rekenen op een importheffing, mocht Trump zijn protectionistische belofte hardmaken. Zo zou de Europese Unie invoertarief willen heffen op onder meer Bourbon, een van de belangrijkste exportproducten uit de Amerikaanse staat Kentucky.

Handelsverdrag met Japan

Vlak voor de aanvang van de G20 werd bekend dat de EU een handelsakkoord zal sluiten met Japan. Het verdrag tussen beide landen kan al op korte termijn worden getekend. Al sinds maart 2013 praat de EU met de Japanse regering over een handelsdeal.

‘Handelsoorlog met Amerika dreigt’: EU komt met mogelijke oplossing

Deze deal moet een antwoord beiden op het opkomende protectionisme van de Verenigde Staten. Voor het einde van 2017 moet invulling worden gegeven aan het handelsverdrag, en moeten de nieuwe maatregelen worden ingevoerd.

Vooral voor de industriële en agrarische sector kan het handelsverdrag met Japan positief uitpakken. ‘We hopen agrarische export te verdrievoudigen,’ zegt Eurocommissaris Cecilia Malmström (Handel). ‘Export naar Japan zou over het algemeen kunnen groeien met meer dan eenderde.’