Kamp: ‘Nederland heeft andere belangen bij Brexit dan EU’

Als het aan demissionair minister van Economische Zaken Henk Kamp ligt, worden in Brussel alle zeilen bijgezet om een harde Brexit te voorkomen. ‘Ik wil graag op zo’n min mogelijk ingewikkelde manier handel met de Britten blijven drijven. Maar andere EU-landen hebben heel andere belangen.’

Dat zegt Kamp in een interview met de Volkskrant.

Tot nu toe hebben dertien bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk zich in Nederland gemeld, goed voor ruim zevenhonderd banen. Henk Kamp zegt tegen de Volkskrant dat de Nederlandse overheid niet actief dingt naar de komst van bedrijven die nu nog in Londen verblijven: ‘We gaan niet een ruimte in Londen huren om van daaruit “kom naar Nederland”-folders bij bedrijven in de bus te gooien.’

‘Brexit kent alleen verliezers’

Volgens Henk Kamp kent de Brexit alleen maar verliezers, niet alleen het Verenigd Koninkrijk zal er schade aan ondervinden, maar ook Nederland. ‘Bijna 10 procent van onze export gaat naar het Verenigd Koninkrijk en we hebben daar bovendien enorm geïnvesteerd: 450 miljard euro,’ aldus Kamp. Als er opnieuw importtarieven worden ingesteld, wordt dit een grote kostenpost.

Eerder deze week liet voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer weten dat een groot aantal bedrijven afziet van komst naar Nederland, vanwege de strenge bonuswetgeving. De Boer pleitte voor een versoepeling van de bonusregels: een plan uit de koker van de PvdA.

Nederland op achterstand

Ook Kamp bevestigt dat dit Nederland op achterstand zet. ‘Een grote bank overweegt naar een andere plek te gaan en denkt zijn topmensen aan zich te binden met een hoge bonus,’ zegt Kamp tegen de Volkskrant. ‘De bank ziet dat hij in op één na alle EU-landen tot 100 procent van het jaarsalaris kan gaan, maar in Nederland tot maximaal 20 procent. Dat is, tussen een lijst met pluspunten, een minpunt. Dat beperkt ons.’

Kamp pleit ervoor om eerst handelsafspraken te maken tijdens de twee jaar waarin de Brexit op de onderhandelingstafel ligt, en dan pas te kijken naar de financiële afwikkeling. Kamp vreest dat er te weinig tijd overblijft om tot een overeenstemming over handel te komen.