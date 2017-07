‘Kartelvorming en prijsafspraken Duitse auto-industrie’: vier vragen

Een ‘gerichte campagne’ tegen de dieselmotor, of serieuze aantijgingen? Berichten over kartelvorming en prijsafspraken zetten de Duitse automarkt op zijn kop.

Alle grote spelers in de gigantische Duitse auto-industrie maakten jarenlang onderling afspraken over techniek, kosten, leveranciers en de uitstoot van dieselauto’s. Met dat bericht kwam het Duitse weekblad Der Spiegel. Vier belangrijke vragen over de aantijgingen op een rij.

Lees verder: rust na dieselgate? De automarkt sjoemelt rustig door

Hoe zit dat precies?

Sinds de jaren negentig maken Volkswagen Groep, BMW en Daimler afspraken om de buitenlandse concurrentie voor te zijn, zo luidt de beschuldiging. Volkswagen Group is de eigenaar van merken als Volkswagen, Audi, Seat en Skoda, terwijl onder Daimler onder meer Mercedes en Smart vallen. BMW is eigenaar van BMW, MINI en Rolls-Royce.

De Duitse autoriteiten zouden al sinds 2016 op de hoogte zijn van de kartelvorming, die in strijd is met Duitse en Europese wetten. In een onderzoek naar mogelijke kartelafspraken in de staalsector, stuitten de autoriteiten als ‘bijvangst’ op de illegale afspraken tussen de autoproducenten.

Volkswagen Group en Daimler zouden zelf initiatief hebben genomen om bewijs te leveren, waarschijnlijk in de hoop op strafvermindering.

Hoe groot is dit schandaal?

De Duitse auto-industrie – goed voor ruim 800.000 werknemers en een belangrijk onderdeel van de Duitse economie – heeft nogal wat reputatieschade opgelopen de afgelopen jaren. Een goed voorbeeld is Dieselgate, toen bleek dat er – uiteindelijk op kleinere schaal dan in eerste instantie gedacht – werd gesjoemeld met de uitstoot van CO2.

Zelfs over Dieselgate werden afspraken gemaakt door de automakers. Ze zouden onderling hebben afgesproken hoe zij bepaalde software het beste zouden kunnen inzetten om te ontkomen aan emissiebeperkingen. Er wordt inmiddels op verschillende niveaus onderzoek gedaan naar Dieselgate. Afgelopen weken kondigden onder andere Audi en Daimler aan miljoenen dieselauto’s terug te roepen.

Autoproducenten en hun merken

Volkswagen Group Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Lambourghini, Bugatti, Porsche (grootaandeelhouder en moederbedrijf)

BMW BMW, Mini, Rolls-Royce

Daimler Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes Maybach, Smart,

Wat zijn de gevolgen?

De Europese Commissie, die steevast hamert op eerlijke concurrentie, gaat de berichten over kartelvorming onderzoeken. De Commissie gaat een nauwe samenwerking aan met het Bundeskartellamt, dat in Duitsland kartelzaken onderzoekt.

Het aandeel van de bedrijven is flink gezakt. Volkswagen ging hard onderuit en is sinds vrijdagavond ruim 3 procent gedaald, hetzelfde geldt voor BMW. Daimler kreeg een grotere klap en verloor bijna 4 procent.

Simon Rozendaal schreef in 2015 al: sjoemelend Volkswagen-concern gaat zware tijd tegemoet (en dat heeft gevolgen voor de Duitse economie)

De Ondernemingsraad van Volkswagen eist deze week nog tekst en uitleg van de raad van toezicht over de berichten. Een ding is zeker: de auto-industrie zal nog harder moeten werken aan het repareren van de reputatieschade.

Hoe reageren de bedrijven zelf?

De autoproducenten moeten niets weten van de beschuldigingen. In eerste instantie wilden ze niet reageren op de berichtgeving. Volkswagen-topman Matthias Müller hekelt de ‘gerichte campagne’ tegen de dieselmotor. Een woordvoerder van het bedrijf zei eerder namens de grote merken niet in te willen gaan op het ‘speculatieve’ bericht van Der Spiegel.