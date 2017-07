Kunt u na Brexit nog moeiteloos naar Groot-Brittannië? Waarschijnlijk wel

Conflicterende berichten over hoe het Britse immigratiesysteem er na de Brexit uit komt te zien, en wat de gevolgen zijn voor burgers uit de Europese Unie (EU). Op donderdagochtend verklaarde de Britse minister van Immigratie Brandon Lewis dat het in maart 2019 afgelopen is met het vrije verkeer van personen tussen Groot-Brittannië en de EU.

Maar zijn collega van Binnenlandse Zaken Amber Rudd onthulde aan de Britse krant The Times dat het huidige systeem dan waarschijnlijk nog zal blijven bestaan. Dat betekent dat EU-burgers nog altijd ongehinderd Groot-Brittannië in kunnen, maar dan moeten ze zich wel registreren.

Praktisch hoeft er niets te veranderen

De Britse regering wil in elk geval een einde aan de juridische verplichting op het vrije verkeer van personen die het EU-lidmaatschap met zich meebrengt. Maar een einde aan die verplichting betekent niet per definitie dat er in de praktijk ook wat verandert. Eerder op de dag berichtte The Financial Times dat Rudd zou hebben gezegd dat er nieuwe immigratieregels komen, die worden afgestemd op wat de Britse economie op dat moment nodig heeft. Rudd uit zich in beduidend zachtere woorden dan haar immigratiecollega Lewis.

De regering van de Britse premier Theresa May wil dat een onafhankelijke migratiecommissie onderzoek doet naar het ‘type migratie’ dat het beste werkt voor de Britten. Dat onderzoek moet zich richten op patronen van migratie vanuit de EU, regionale verdeling van migranten, de verdeling van migranten over verschillende arbeidssectoren, en het opleidingsniveau van migranten. Het onderzoek is tot grote opluchting van midden- en kleinbedrijven, die veelal gebruik maken van EU-arbeidskrachten.

Britten blijven open for business

De Britse regering probeert zorgen onder bedrijven en handelspartners te temperen. Na het Britse vertrek uit de Europese Unie blijft het Verenigd Koninkrijk in elk geval open for business: er zal geen sprake zijn van protectionisme, onderstreepte de Britse regering woensdag. Niemand heeft bij het EU-referendum van vorig jaar gestemd tegen een Verenigd Koninkrijk dat niet meer aan handel doet, is de boodschap van de Conservatieve minister van Financiën Philip Hammond en minister Greg Clark . De handel die het land bedrijft is een ‘triomf van de 21ste eeuw’, en dat moet zo blijven.

De bewindslieden werken al weken achter de schermen aan een Brexit waarbij het bedrijfsleven niet al te veel schade oploopt, en het land niet te protectionistisch wordt. De kans is groot dat het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de interne markt na de Brexit. Als dat gebeurt, willen Clark en Hammond in ieder geval dat er een transitieperiode komt.