Wordt Mars het nieuwe Australië?

De Space X Falcon Heavy-raket zal in november worden gelanceerd. Wordt Mars binnen een paar jaar het nieuwe Australië?

Space X is een futuristisch ruimtevaartbedrijf gevestigd in Amerika. Het bedrijf gaat in november de Falcon Heavy-raket lanceren. De raket wordt overladen met superlatieven: het is de krachtigste en verst reikende raket ooit gemaakt. Het is deze raket die de mens op zeer korte termijn naar Mars zal gaan brengen.

Voor 2020 staat de eerste vlucht naar Mars gepland. Daarna wil Elon Musk meerdere vluchten naar Mars sturen om daar een kolonie te stichten.

De Falcon Heavy-raket is een zwaardere variant van de Falcon 9, een raket die Space X veelvuldig gebruikt om satellieten te lanceren. Zowel de Falcon 9 als de Falcon Heavy kenmerkt zich door de mogelijkheid om terug te keren naar de aarde en verticaal te landen.

Falcon Heavy maiden launch this November https://t.co/D4Dxq9d6hc — Elon Musk (@elonmusk) 28 juli 2017

De Falcon Heavy kan 63.800 kilo aan vracht in een baan rond de aarde brengen of 16.800 kilo aan vracht meedragen naar Mars. De enige raket die zich enigszins kan meten met de Falcon Heavy is de Saturn V, de raket die in 1973 de Apollo- astronauten naar de maan bracht.

Het is de vraag of de eerste vlucht naar Mars daadwerkelijk in 2020 zal plaatsvinden. De Falcon Heavy zou in eerste instantie in 2014 al zijn eerste testvlucht maken. De ontwikkeling bleek moeilijker dan gedacht waardoor de raket nu pas drie jaar later kan worden gelanceerd.

Toch is een vertraging van drie jaar weinig in de ruimtevaart. In Musks filosofie is het dus niet onwaarschijnlijk dat Mars binnenkort net zo binnen handbereik is als Australië.