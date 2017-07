‘Handelsoorlog met Amerika dreigt’: EU komt met mogelijke oplossing

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel maakt zich zorgen over de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. Hij waarschuwt voor een handelsoorlog die Amerika met Europa zal beginnen, volgens de minister.

‘Er zijn redenen tot grote zorgen over de Verenigde Staten, die een handelsoorlog met Europa willen voeren,’ zei Gabriel op de Duitse radio. Welke aanleidingen het precies betreft, wilde Gabriel niet kwijt.

Handelsconflict ‘ongunstig voor beide partijen’

De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet vrijdag Europese leiders voor de G20-top in Hamburg. De afgelopen maanden verzette hij zich onder meer tegen het economische beleid van Duitsland. ‘Kijk naar de miljoenen auto’s die ze verkopen in de Verenigde Staten. Vreselijk. Daar gaan we een einde aan maken,’ zei de president eind mei tegen Europese politici.

Duitse autofabrikanten zouden 35 procent belasting moeten betalen om auto’s in de Verenigde Staten te verkopen, stelde Trump. Zijn ‘America First’-beleid laat weinig ruimte over voor buitenlandse producten die hij liever op eigen grondgebied laat produceren.

Eerder waarschuwde Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, al tegen handelsoorlogen tussen Amerika en Europa. Een handelsconflict ‘is ongunstig voor zowel Europa als de Verenigde Staten,’ aldus Juncker.

Handelsovereenkomst met Japan

Overigens heeft Europa wel een antwoord op de handelsmaatregelen van de Verenigde Staten. Terwijl regeringsleiders verzamelen in Hamburg, denken de Europese Unie en Japan dat een bilateraal handelsverdrag tussen de twee landen nog deze week kan worden ondertekend. Al sinds maart 2013 praat de EU met de Japanse regering over een handelsdeal.

Painting eyes on symbolic daruma dolls to mark agmnt at Ministers’ level on #EUJapan trade deal, in prep for summit https://t.co/0RHRXBZlfv pic.twitter.com/L7tQe8hdNA — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 5 juli 2017

Deze deal moet een antwoord beiden op het opkomende protectionisme van de Verenigde Staten. Voor het einde van 2017 moet invulling worden gegeven aan het handelsverdrag, en moeten de nieuwe maatregelen worden ingevoerd.

Vooral voor de industriële en agrarische sector kan het handelsverdrag met Japan positief uitpakken. ‘We hopen agrarische export te verdrievoudigen,’ zegt Eurocommissaris Cecilia Malmström (Handel). ‘Export naar Japan zou over het algemeen kunnen groeien met meer dan eenderde.’