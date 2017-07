‘Na zien van cijfers wil nieuwe TMG-eigenaar Mediahuis GeenStijl toch houden’

Mediahuis, het Belgische bedrijf dat Telegraaf Media Groep heeft overgenomen, houdt vermoedelijk toch vast aan weblog GeenStijl. ‘Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten [op GeenStijl, red.] zijn,’ zei bestuursvoorzitter Gert Ysebaert vorige week nog. Na het zien van de cijfers is hij een stuk minder stellig.

Mediahuis, ook eigenaar van NRC en De Limburger, wilde GeenStijl in de verkoop gooien. Ook Dumpert, de populaire website met brutale video’s, moest het veld ruimen. Maar nu Gert Ysebaert meer weet over de financiële waarde van de websites voor TMG, wil Mediahuis de weblogs toch niet in de etalage zetten.

Dat meldt althans Quote, op basis van anonieme bronnen binnen TMG.

Past niet bij ‘toekomstvisie’

GeenStijl paste niet goed bij de ‘toekomstvisie’ van Mediahuis, zei Ysebaert eind juni. ‘Mijn persoonlijke visie is dat Mediahuis allicht niet de groep is waar GeenStijl zich verder zal ontwikkelen. Maar dat is niet aan mij: het nieuwe bestuur van TMG moet beslissen wat het verder met GeenStijl gaat doen,’ zei de bestuursvoorzitter van Mediahuis.

Uit het recentste jaarverslag van TMG blijkt dat GeenStijl een belangrijk onderdeel is van TMG Digital, de digitale tak van TMG. Ook Dumpert is een vitale bron van inkomsten. De afgelopen jaren zijn online-advertenties, vooral advertenties die voor video’s spelen, voor veel mediabedrijven steeds belangrijker geworden.

Belangrijke bijdrage

Toch zou de bijdrage van GeenStijl aan de inkomsten van TMG beperkt zijn: de website is volgens NRC verantwoordelijk voor 2 procent van de jaarlijkse omzet. Toch komen maandelijks miljoenen lezers naar de site.

Met Dumpert, waar ook veel fans genieten van eindeloze content, profiteert TMG van inkomsten uit video-advertenties. Bovendien houdt TMG de kosten bij beide sites relatief laag: voor GeenStijl werken slechts enkele redacteuren, en Dumpert krijgt het merendeel van zijn video’s van gebruikers.