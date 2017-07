Nog nooit werden Nederlandse huizen zo duur verkocht

De woningschaarste is in de populaire gebieden in Nederland zo urgent dat huizenzoekers het simpelweg opgeven. De gemiddelde aankoopprijs is gestegen naar een recordhoogte.

Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging Dynamis.

Vooral starters zijn de dupe

Het aantal huizen dat in Nederland te koop staat, daalt al zeven kwartalen op rij. Het gevolg is dat het in populaire gebieden steeds moeilijker wordt om een huis te kopen. Vooral starters zijn de dupe. Zij zien zich genoodzaakt om steeds meer concessies te doen of hun woonvraag op een laag pitje te zetten.

Landelijk steeg het aantal transacties nog licht met 3 procent, maar dat is geheel te danken aan de periferie, waar juist nu een inhaalslag wordt gemaakt.

Het grootste deel van Nederland is voor het eerst sinds 2003 een verkopersmarkt. Dit betekent dat in de meeste gemeenten niet de koper, maar de verkoper het voor het zeggen heeft.

Extreem krappe markten

Volgens Dynamis dreigt er een groot tekort aan woningen als er niet snel wordt bijgebouwd. In Nederland staan volgend jaar naar schatting tussen de 160.000 en 190.000 woningen te weinig. In extreem krappe markten, zoals in Amsterdam, is de vraag intussen dusdanig afgezwakt dat het aanbod stilletjes weer aantrekt (zie: ‘Zelfs de Amsterdamse huizenzoeker zegt: bekijk het, ouwe!’)

Door de hoge marktdruk is de gemiddelde verkoopprijs intussen gestegen naar een recordhoogte van 260.750. Daarmee wordt het record van 254.750 euro uit 2008 verbroken.