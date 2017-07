Air France-KLM gaat ‘ongekende samenwerking’ aan

Air France-KLM verbindt zich nauwer met samenwerkingspartners. Het Amerikaanse Delta en China Eastern kopen elk een belang van 10 procent in de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Air France-KLM neemt op zijn beurt een belang van 31 procent in Virgin Atlantic van de bekende Britse zakenman Richard Branson.

Met de donderdag aangekondigde stappen denkt Air France-KLM zich te positioneren als ‘de Europese pilaar’ van een wereldwijde luchtvaartnetwerk. ‘Dit partnerschap, dat ongekend is in omvang, geeft Air France-KLM een leidende positie in de wereldwijde luchtvaartindustrie’, verklaart topman Jean-Marc Janaillac donderdag.

Op een na grootste aandeelhouder

Air France-KLM is circa 220 miljoen Britse pond (bijna 247 miljoen euro) kwijt aan de deelneming in Virgin Atlantic. Die deal moet in 2018 plaatsvinden en maakt Air France-KLM meteen de op een na grootste aandeelhouder in die maatschappij.

Delta en China Eastern tellen bij elkaar 751 miljoen euro neer voor hun belangen, wat neer komt op 10 euro per aandeel. Op 4 september wordt er bij Air France-KLM een buitengewone aandeelhoudersvergadering gehouden, waar de forse investeringen ter goedkeuring worden voorgelegd. Die airlines mogen door de deal elk ook een nieuw lid voor de raad van bestuur aandragen. Daarover zal dan ook kunnen worden gestemd.