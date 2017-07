Lastenverlichting? Zelfs VVD weigert beloftes te doen

Zowel de PvdA als de VVD weigert te beloven dat de eerder aangekondigde lastenverlichting in de begroting van 2018 komt. Voor 2017 kan niets meer worden gedaan, maar het kabinet wil ook niet toezeggen dat het volgend jaar de knip zal trekken.

In 2017 kan niets meer worden gedaan om de koopkracht te verbeteren, of de belastingen te verlagen. Het behoorlijke overschot in 2017 was niet voorzien. Pas in de Voorjaarsnota maakte demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) melding van een structurele meevaller van bijna 8 miljard euro. Oorzaak: de economie groeide met 2,1 procent, tegen 1,7 procent die werd verwacht.

Druk op kabinet

De meevaller kan niet worden meegenomen, omdat hij niet werd verwacht. Maar ook voor 2018 wil geen van de coalitiepartijen van Rutte-II beloven dat er lastenverlichting komt, ondanks het feit de begrotingstekorten zijn omgeslagen in begrotingsoverschotten.

‘Waar blijft de beloofde belastingverlaging?’ vraagt PVV-Kamerlid Tony van Dijck aan het kabinet. ‘Niemand hoor ik over lagere belastingen, zelfs de VVD niet.’

‘Lastenverlichting is natuurlijk een ontzettend goed doel, maar we zijn ook aan het formeren,’ zegt VVD-Kamerlid Mark Harbers in de Kamer. Mogelijk breekt het demissionaire kabinet dus met zijn beloftes in het Regeerakkoord.

Volgens de begrotingsregeling van Dijsselbloem zelf moet een kwart van een meerjarig overschot in lastenverlichting worden gestoken. Driekwart van het overschot gaat naar aflossing van de staatsschuld.

Prinsjesdag nadert. Er is nog tijd voor lastenverlichting, maar reken uzelf niet al te rijk>>

Dit jaar geen verbetering koopkracht

Dijsselbloem geeft aan niets meer te doen aan de tegenvallende koopkracht van dit jaar. Dat kan het kabinet simpelweg niet meer doen, zegt Dijsselbloem. Partijen in de Tweede Kamer wezen de minister erop dat het koopkrachtbeeld van 2017 een stuk slechter is dan uitgestippeld in de Miljoenennota.

Nu er nog geen nieuw kabinet is, komt de begroting van volgend jaar van de hand van de PvdA’er. Hij kan proberen een verbetering van de koopkracht in 2018 te bewerkstelligen, maar voor dit jaar is het al te laat. ‘Ik kan daar heel kort over zijn: dat kunnen we niet, het is gewoon niet uitvoerbaar,’ zei Dijsselbloem woensdag in de Tweede Kamer.