Postmarkt op de schop: dit verandert er voor u

De postzegel wordt waarschijnlijk duurder en het is goed mogelijk dat er op minder dagen post wordt bezorgd. Ook de postmarkt moet met de tijd meegaan, vindt minister van Economische Zaken Henk Kamp.

Kamp liet onderzoek doen naar de postmarkt, en de manier waarop Nederlanders communiceren. Al snel bleek dat het schrijven van brieven een stuk minder populair is geworden. Tegenwoordig is het versturen van berichten via WhatsApp de meest gebruikte manier om te communiceren.

Nederlanders bellen ook nog vaak mobiel, sturen e-mails en gebruiken sociale media. Communiceren via post staat op de zesde plaats. In 2011 stond het versturen van brieven nog op de vijfde plaats. Een ruime meerderheid van de Nederlanders (62 procent) vindt het schrijven van brieven maar ‘gedoe’.

Nu actie, want anders…

Kamp (VVD) geeft aan dat zijn opvolger moet beslissen wat er precies gebeurt met de postmarkt. Wel vindt hij dat de prijs van de postzegel omhoog moet, om de kosten op de bezorgmarkt te betalen. Ook gaat het aantal dagen dat er post wordt bezorgd omlaag, als het aan Kamp ligt. Momenteel wordt de post vijf dagen per week bezorgd.

Als er nu geen actie wordt genomen, kost de postzegel in 2022 1 euro. Bovendien moet er snel duidelijkheid komen voor bedrijven in de sector, zodat ze kunnen inspelen op veranderingen. Ook weten de duizenden postbezorgers en werknemers van bezorgingsbedrijven dan waar ze aan toe zijn.